4x100-m-Frauen greifen nach WM-Medaille

Die DLV-Frauen haben ihre Pflicht erfüllt und sind in das heutige Finale über 4x100 m eingezogen. Die deutsche Staffel ließ die Jamaikanerinnen hinter sich und gewann das Halbfinale souverän.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 100 m, Frauen, 2. Vorlauf 1. Q GER Tatjana Pinto / Lisa Mayer / Gina Lückenkemper / Rebekka Haase 2. Q JAM Christania Williams / Natasha Morrison / Jura Levy / Sashalee Forbes 3. Q BRA Franciela Krasucki / Ana Claudia Silva / Vitoria Cristina Rosa / Rosangela Santos 4. q TRI Kelly-Ann Baptiste / Michelle-Lee Ahye / Semoy Hackett / Khalifa St Fort 5. UKR Alina Kalistratowa / Jelisaveta Brisgina / Jana Katschur / Hanna Plotitsina Alle Platzierungen

Der Norovirus hielt das DLV-Team zu Beginn der Woche in Atem. Zwischenzeitlich war nicht klar, ob überhaupt eine Staffel an den Start gehen könnte. Umso bemerkenswerter war, was die deutschen Frauen am Samstag (12.08.17) über 4x100 m im Londoner Olympiastadion im Vorlauf auf die Bahn brachten. Tatjana Pinto, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase zeigten eine ganz starke Vorstellung. Die deutsche Bestbesetzung gewann das zweite Halbfinale in 42,34 Sekunden und verwies damit die Jamaikanerinnen (42,50) und die Brasilianerinnen (42,77) auf die Plätze. "Das Ziel war es, sicher ins Finale zu laufen", sagte Lückenkemper im ZDF. Der Endlauf findet heute um 22.30 Uhr statt.

Aber die Konkurrenz ist sehr stark. Im ersten Vorlauf hatten die USA, die sich sogar noch leisten konnten, die 100-m-Weltmeisterin Torie Bowie zu schonen, in 41,84 Sekunden eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt. Großbritannien (41,93) lief Saisonbestleistung, die Schweizerinnen (42,50) stellten gar einen neuen Landesrekord auf.

Probleme beim zweiten Wechsel

Die Deutschen, die im April ein wenig überraschend die inoffiziellen Staffelweltmeisterschaften auf den Bahamas gewonnen hatten, zogen also als insgesamt Drittbeste in den Endlauf ein. Doch Luft nach oben ist auf jeden Fall da, zumal beim zweiten Wechsel von Mayer auf Lückenkemper Zeit liegenblieb. "Im Finale klappt das besser", versprach Mayer. Lückenkemper fügte hinzu: "Dass wir nach so einem Wechsel noch so eine Zeit gelaufen sind, zeigt das Potenzial, das in uns steckt." Das Team habe insgesamt auf "extreme Sicherheitswechsel" gesetzt, erklärte Haase. "Im Finale wird es ordentlich abgehen", versprach Lückenkemper.

Lückenkemper besonders im Fokus

Die deutsche Meisterin steht in London besonders im Fokus. Die Dortmunderin hatte in ihrem Einzelvorlauf die Schallmauer von 11 Sekunden unterboten. Das nährte natürlich die ohnehin großen Hoffnungen auf eine Medaille in der Staffel. Und wenn das klappt? "Dann rasten wir aus", sagte Lückenkemper sportschau.de.