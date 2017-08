08:43 min | 12.08.2017 | Das Erste 4x400m: Souveräne Vorstellung des DLV-Quartetts Die deutschen Langsprinterinnen haben sich bei der WM in London den Traum vom Finale erfüllt. Das DLV-Team qualifizierte sich mit der fünftbesten Zeit für den Endlauf.

4x400 m

4x400m: DLV-Frauen mit Energieleistung weiter

Die deutschen Frauen sind in das Finale über 4x400 m eingezogen. Spelmeyer, Gonska, Köhrbrück und Müller qualifizierten sich in Saisonbestleistung direkt. Bei den Männern gab es eine große Überraschung.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 400 m, Frauen, 2. Vorlauf 1. Q JAM Anastasia Le-Roy / Anneisha Mclaughlin-Whilby / Chrisann Gordon / Stephanie McPherson 2. Q NGR Patience Okon George / Glory Onome Nathaniel / Emerald Egwim / Yinka Ajayi 3. Q GER Ruth Sophia Spelmeyer / Nadine Gonska / Svea Köhrbrück / Laura Müller 4. q POL Malgorzata Holub / Patrycja Wyciszkiewicz / Martyna Dabrowska / Iga Baumgart 5. ITA Mariabenedicta Chigbolu / Maria Enrica Spacca / Libania Grenot / Ayomide Folorunso Alle Platzierungen

Mit guten Wechseln und starken Leistungen ist die DLV-Auswahl in das Finale über 4x400 m der Frauen eingezogen. Mit letzter Kraft hielt Laura Müller als Schlussläuferin die polnische Staffel auf Distanz, rettete so Rang drei ins Ziel und damit die direkte Qualifikation für das Finale der besten Acht, in das die jeweils drei Besten der Halbfinals sowie zwei zwei Zeitschnellste einzogen. "Ich freue mich super auf das Finale. Dass wir es mit einem großen Q schaffen, war unser großer Traum", meinte die 21-Jährige im ZDF. Die Deutschen liefen in 3:26,24 Minuten genauso Saisonbestleistung wie Polen (3:26,47), das sich über die Zeitregel ebenfalls für den Endlauf qualifizierte. Mit der Medaillenvergabe dürften jedoch beide Nationen nichts zu tun haben, zu stark präsentierten sich schon im Vorlauf die USA (3:21,66/Weltjahresbestleistung), Jamaika (3:23,64) und Großbritannien (3:24,74).

Besser als in Rio

Startläuferin Ruth Sophia Spelmeyer, die als einzige auch im Einzel am Start gewesen war, freut sich trotzdem sehr auf das Rennen am Sonntag (13.08.17/21.55 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de): "In Rio haben wir das Finale noch so knapp verpasst, jetzt sind wir endlich dabei", sagte die 26-Jährige. Auch dank ihres "Extra-Schubs" auf der Zielgeraden verbuchte die deutsche Staffel, in der auch 200-m-Spezialistin Nadine Gonska und Svea Köhrbrück zu glänzen wussten, die insgesamt fünftbeste Zeit.

Jamaika raus, USA ganz stark

Eine große Überraschung gab es bei den Männern. Der Olympia-Zweite Jamaika verpasste im ersten Halbfinale in 3:01,98 Minuten auf Rang vier die direkte Qualifikation - und ob des schnelleren zweiten Laufs das Finale. Großbritannien (3:00,10) und Frankreich (3:00,93) kamen über die Zeitregel weiter und ließen Jamaika das Nachsehen. In Weltjahresbestleistung setzten die USA auch bei den Männern in dieser Disziplin ein Ausrufezeichen.