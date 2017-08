04:01 min | 12.08.2017 | Das Erste 4x100 m: Bolt locker - DLV-Team patzt Die deutsche Männer-Sprintstaffel hat das WM-Finale in London verpasst. Jamaika lief angeführt von Usain Bolt locker in den Endlauf, ebenso wie die USA. Beide Vorläufe im Video.

4x100 m

Bolt erreicht letztes Finale - Aus für DLV-Männer

Superstar Usain Bolt hat seinen letzten Arbeitstag mit einem lockeren Sieg begonnen. Der achtmalige Olympiasieger führte Jamaikas Sprintstaffel bei der WM in London zum lockeren Vorlauferfolg über 4x100 m. Das deutsche Quartett verpasste das Finale. Die schnellste Zeit erreichten die USA.

Usain Bolt, der über 100 m nur Bronze geholt hatte, darf im Finale heute Abend (22.50 Uhr, im Livecenter bei sportschau.de) um einen goldenen Abschluss seiner Karriere kämpfen. Im zweiten Vorlauf lagen die Jamaikaner, die mit Schlussläufer Bolt zuletzt viermal in Folge den Titel holten, in 37,95 Sekunden vor Frankreich (38,03). Die DLV-Staffel mit dem deutschen Rekordhalter Julian Reus, Robert Hering, Roy Schmidt und Robin Erewa kam im selben Lauf nach einem völlig verkorksten letzten Wechsel auf Platz fünf (38,66) und verpasste damit das Finale. Favorit auf Gold sind die Amerikaner um 100-m-Weltmeister Justin Gatlin, die den ersten Vorlauf in der Jahresweltbestleistung von 37,70 Sekunden vor den ebenfalls sehr starken Briten (37,76) gewannen.

Bolt: "Ich bin happy"

Bolt gibt am Abend die Abschiedsvorstellung seiner einzigartigen Karriere. 56.600 Zuschauer im fast restlos gefüllten Olympiastadion feierten den 30-Jährigen schon am Vormittag euphorisch. "Es gibt keine Worte dafür, was ich gerade empfinde. Ich erhalte soviel Unterstützung von den Zuschauern", sagte Bolt: "Wir haben für diese Staffel trainiert, haben immer noch ein paar Fehler gemacht. Im Finale kommt noch Yohan Blake ins Team, das ist definitiv gut." Es werde ihm schwerfallen, Abschied zu nehmen, aber: "Ich bin happy. Ich bin gesegnet."

Anders war es um die Gemütsverfassung der deutschen Sprinter bestellt: "Es hat irgendwie nicht gepasst, keine Ahnung, was da los war", rätselte Schmidt nach dem misslungenen Wechsel auf Erewa. "Nächstes Jahr in Berlin wird's besser", versprach Reus. In der deutschen Hauptstadt finden 2018 die Europameisterschaften statt.