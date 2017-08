01:40 min | 05.08.2017 | Das Erste 100 m: Bolt als Zweiter ins Finale Titelverteidiger Usain Bolt hat sich in 9,98 Sekunden problemlos, aber nur mit der zweitbesten Zeit für das WM-Finale qualifiziert. Alle Halbfinalläufe im Video.

100 m

Bolt im Finale - Coleman schneller

Superstar Usain Bolt hat den Sprung in sein letztes WM-Einzelfinale problemlos geschafft. Der schnellste Mensch der Welt sprintete im Halbfinale in 9,98 Sekunden in den Endlauf von London. Es war allerdings nur die zweitbeste Zeit.

Der Jamaikaner musste in seinem Lauf nach erneut schwachem Start mit Rang zwei vorliebnehmen. Sein ärgster Herausforderer Christian Coleman (USA/9,97) hatte die Nase vorn. Auch Bolts alter Rivale Justin Gatlin (USA) und sein Landsmann Yohan Blake qualifizierten sich für den Endlauf um 22.45 Uhr (live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de).

Reus im Vorlauf gescheitert

Die Halbfinals fanden ohne den deutschen Rekordhalter Julian Reus statt, der am Vortag in 10,25 Sekunden als Sechster seines Vorlaufs frühzeitig ausgeschieden war.

Bolt, der bei der WM auf die 200 m verzichtet und nach den 100 m nur noch einmal mit der Sprintstaffel starten wird, beendet seine einzigartige Karriere nach den Titelkämpfen in der britischen Metropole. Der 30-Jährige kämpft am Abend um seine insgesamt zwölfte WM-Goldmedaille.