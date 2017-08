100 m

Bolt locker weiter - Vorlauf-Aus für Reus

Superstar Usain Bolt ist locker ins 100-m-Halbfinale von London eingezogen. Für den schnellsten Deutschen Julian Reus kam bereits im Vorlauf das Aus.

Die Farbe seines linken Schuhs zeigt klar die Richtung an: Mit goldenen Spikes trabte Usain Bolt am Freitagabend (04.08.17) in London ins 100-m-Halbfinale, das ebenso wie das Finale am Samstag stattfindet (05.08.17, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de). Dann will der Jamaikaner zum vierten und letzten Mal Weltmeister über 100 m werden. Der achtmalige Olympiasieger, der unter gewaltigem Applaus ins Stadion gekommen war und sich feiern ließ, gewann seinen Vorlauf nach äußerst behäbigem Start in 10,07 Sekunden.

"Der Start war der Horror, da lief gar nichts", sagte der 30-Jährige und moserte über den Startblock: "Das sind die schlechtesten, die ich jemals erlebt habe. Ich muss das mit dem Start hinkriegen, so kann es nicht weitergehen." Dennoch sei es immer schön, den ersten Lauf hinter sich zu haben. Sieben Konkurrenten waren zum Auftakt schneller als der Titelverteidiger, der aber insgesamt vor seinem letzten großen Einzelrennen deutlich besser in Form wirkte als zuletzt.

Reus fehlt eine Hundertstelsekunde

Der deutsche Rekordhalter Julian Reus enttäuschte in 10,25 Sekunden als Sechster seines Vorlaufs - das Aus. Eine Hundertstelsekunde fehlte dem Wattenscheider, der insgesamt nur auf den 26. Rang kam, zum Weiterkommen. "In so einem Rennen muss ich einfach 10,21 oder 10,20 laufen, um als Dritter sicher weiter zu kommen. Das war heute auch im Bereich des Möglichen. Es haben ein, zwei Kleinigkeiten gefehlt", sagte Reus: "Es ist nicht einfach, direkt in so ein Haifischbecken geschmissen zu werden. Ich habe das zwar schon mehrmals gemacht, aber wir haben es nur einmal im Jahr. Jetzt geht die Konzentration voll auf die Staffel."

Gatlin ausgebuht, aber unbeeindruckt

Der Olympiazweite Justin Gatlin wurde als schon mehrfach überführter Dopingsünder von den Fans ausgebuht, zeigte aber keine Nerven. Der US-Amerikaner lief in 10,05 ebenso souverän ins Halbfinale wie der Jahresschnellste Christian Coleman (10,01/USA). Schnellster der Vorläufe war Bolts Landsmann Julian Forte in 9,99 Sekunden. Der Kanadier Andre De Grasse, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr Silber (200 m) und Bronze (100 m) gewonnen hatte, musste seinen Start wegen einer Oberschenkelverletzung absagen.

Bolt, der bei der WM auf die 200 m verzichtet und nach den 100 m nur noch einmal mit der Sprintstaffel starten wird, beendet seine einzigartige Karriere nach den Titelkämpfen in der britischen Metropole.