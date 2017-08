Siebenkampf

Carolin Schäfer hat Bestleistung im Visier

Die Frankfurter Siebenkämpferin Carolin Schäfer präsentiert sich beim WM-Wettkampf in London in Topform: Nach dem Kugelstoßen ist sie Zweite - und damit wie erhofft auf Medaillenkurs. Ihre Teamkollegin Claudia Salman-Rath fiel dagegen zurück. Auf Platz eins liegt wie erwartet die Titelfavoritin.

Der WM-Siebenkampf in London läuft bisher ganz nach dem Geschmack von Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt. Nach für sie guten 13,09 Sek. über 100 m Hürden und 1,86 m im Hochsprung ließ sie in der dritten Disziplin am Samstag (05.08.17) eine persönliche Bestleistung folgen: Die 25-Jährige kam im Kugelstoßen auf 14,84 m. Mit 3.015 Punkten belegt die Olympia-Fünfte von Rio in der Gesamtwertung damit Rang zwei. Als sie im Mai beim Meeting in Götzis ihren persönlichen Rekord-Siebenkampf (6.836) abgeliefert hatte, waren es zu diesem Zeitpunkt des Wettkampfs fünf Zähler weniger gewesen.

Salman-Raths Kugel fliegt nicht richtig

Unzufrieden mit dem Zwischenstand dürfte dagegen Schäfers Frankfurter Teamkollegin Claudia Salman-Rath sein: War die 31-Jährige nach Hürdensprint und Hochsprung noch "im Plan" gewesen, warfen sie sehr enttäuschende 12,84 m im Kugelstoßen (Bestleistung: 14,00) punktetechnisch weit zurück: 2.667 Zähler nach den ersten drei Disziplinen - das sind etwa 80 Punkte weniger, als sie bei ihrem tollen Götzis-Wettkampf im Frühjahr gesammelt hatte, der mit persönlicher Bestleistung endete (6.580). Im Moment steht Salman-Rath, die 2013 WM-Vierte in Moskau war, auf Platz 19 von insgesamt noch 30 Siebenkämpferinnen im WM-Wettbewerb.

Goldfavoritin Thiam zeigt keine Schwäche

Auch beim Kugelstoßen war Nafissatou Thiam die Beste im WM-Siebenkampf.

Kurs auf ihren ersten WM-Titel nimmt weiter Nafissatou Thiam aus Belgien: Die 22 Jahre alte Olympiasiegerin von Rio lieferte im Hochsprung (1,95 m) und im Kugelstoßen (15,17 m) die besten Leistungen aller WM-Teilnehmerinnen ab. Sie führt das Klassement mit 3.087 Zählern an. Dritte ist überraschend die Kubanerin Yorgelis Rodriguez (2.964), die im Hochsprung als Einzige mit Thiams Höhe mithalten konnte.

Die nach ihren bislang in dieser Saison gezeigten Leistungen als Mitfavoritinnen geltenden Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien (2.745) und Kendell Williams aus den USA (2.733) haben im Moment auf den Plätzen zwölf und 13 bereits etwa 300 Punkte Rückstand auf die Spitze. Die Dritte der Weltjahresbestenliste, Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland, gab nach den 100 m Hürden wegen einer Oberschenkelverletzung auf. Die 25-Jährige hatte 2015 in Peking WM-Bronze gewonnen, 2012 war sie Europameisterin.

Der erste Siebenkampf-Tag endet um 22 Uhr (live im Ersten und auf sportschau.de) mit dem 200-m-Lauf. Am Sonntag (ab 10.55 Uhr im Livestream auf sportschau.de) folgen dann die drei restlichen Disziplinen Weitsprung, Speerwurf und 800 m.

Bestleistungen im Vergleich Nafissatou Thiam Carolin Schäfer Claudia Salman-Rath 200 m 24,40 Sek. 23,27 Sek. 23,62 Sek. Weitsprung 6,58 m 6,57 m 6,86 m Speerwurf 59,32 m 50,73 m 43,65 m 800 m 2:15,24 Min. 2:14,10 Min. 2:05,54 Min. Gesamtwertung 7.013 Punkte 6.836 Punkte 6.580 Punkte