Siebenkampf

Carolin Schäfer springt stark - Thiam führt

Siebenkämpferin Carolin Schäfer liegt bei der WM in London nach dem Hochsprung weiter auf Medaillenkurs. Claudia Salman-Rath ist 16., vorne liegt die Topfavoritin aus Belgien.

Die deutschen Siebenkämpferinnen lassen sich auch vom zwischenzeitlich typisch britischen Regenwetter nicht aus dem Tritt bringen. Nach den ersten beiden Disziplinen, 100 m Hürden und Hochsprung, liegen Carolin Schäfer und Claudia Salman-Rath von der LG Eintracht Frankfurt auf Kurs ihrer jeweiligen Bestleistungen. Die 25-jährige Schäfer verteidigte am Samstag (05.08.17) mit 1,86 m im Hochsprung (persönliche Disziplin-Bestleistung eingestellt!) Platz drei in der Gesamtwertung - sie hat im Moment 2.165 Punkte auf ihrem Konto. Zum Start in den WM-Wettkampf war die Olympia-Fünfte von Rio die 100 m Hürden in 13,09 Sek. gelaufen - exakt so schnell wie beim Aufstellen ihrer persönlichen Siebenkampf-Bestleistung (6.836) in Götzis Ende Mai.

Auch Salman-Rath, die WM-Vierte von 2013, hatte beim Mehrkampfmeeting in Götzis den bislang besten Wettkampf ihrer Karriere absolviert (6.580). In London begann sie mit ordentlichen 13,52 Sek. im Hürdensprint, bevor sie im Hochsprung immerhin 1,74 m übersprang und damit in dieser Disziplin ihre Saisonbestleistung einstellte. Die 31 Jahre alte Frankfurterin fiel in der Gesamtwertung mit 1.950 Punkten von Rang zehn auf 16 zurück.

Nafissatou Thiam im Hochsprung Spitze

Olympiasiegerin Nafissatou Thiam liegt nach dem Hochsprung vorne.

Die nach den 100 m Hürden vorne liegenden Nadine Visser aus den Niederlanden (1,77 m/2.088) und Kendell Williams aus den USA (1,74 m/2.024) rutschten in der Gesamtwertung auf die Plätze vier und sieben zurück. In Führung liegt mit der Rio-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien nun die Topfavoritin auf den WM-Titel. Nach für sie mäßigen 13,54 Sek. über die Hürden spielte sie ihre Stärke im Hochsprung voll aus: Die 22-Jährige übersprang 1,95 m - nach der zweiten von sieben Disziplinen hat sie in der Gesamtranking 2.215 Punkte stehen.

Yorgelis Rodriguez aus Kuba stellte mit ebenfalls übersprungenen 1,95 m eine persönliche Bestleistung im Hochsprung auf, sie ist mit 2.207 Punkten im Moment Zweite. Mitfavoritin Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien liegt mit 2.053 Zählern als Fünfte ebenfalls bestens im Rennen um die Podestplätze.

Laura Ikauniece-Admidina gibt verletzt auf

Nicht mehr mit dabei ist die Dritte der Weltjahresbestenliste (6.815), Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland. Die 25-Jährige verletzte sich im Hürdenlauf am Oberschenkel, trat dann zum Hochsprung gar nicht mehr an. 2015 hatte sie in Peking WM-Bronze gewonnen, 2012 war die Europameisterin. Nach ihrem Ausscheiden sind jetzt nur noch 30 Siebenkämpferinnen im Wettbewerb.

Er wird heute Abend (20 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) mit dem Kugelstoßen fortgesetzt, um 22 Uhr steht der 200-m-Lauf an. Am Sonntag folgen dann die drei restlichen Disziplinen Weitsprung, Speerwurf und 800 m.

Bestleistungen im Vergleich Nafissatou Thiam Carolin Schäfer Claudia Salman-Rath Kugelstoßen 15,24 m 14,79 m 14,00 m 200 m 24,40 Sek. 23,27 Sek. 23,62 Sek. Weitsprung 6,58 m 6,57 m 6,86 m Speerwurf 59,32 m 50,73 m 43,65 m 800 m 2:15,24 Min. 2:14,10 Min. 2:05,54 Min.