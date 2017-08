DLV-Team mit gedämpften Erwartungen nach London

Was macht Robert Harting?

Dessen älterer Bruder Robert ist einer der Vertreter im deutschen Team mit einem großen Namen und einer langen Erfolgsgeschichte, aber nur mehr Außenseiterchancen. Was kann der dreimalige Weltmeister und Olympiasieger von London an der Stätte seines größten Triumphes aus seinem lädierten Körper herausholen? Eine Medaille ist dem mentalen Riesen immer zuzutrauen, ebenso wie dem im Aufwärtstrend befindlichen Kugelstoßer David Storl und Raphael Holzdeppe, Stabhochsprung-Weltmeister 2013.

Vergleichbares Ergebnis wie 2015 Utopie

Das starke Ergebnis von der WM vor zwei Jahren in Peking mit acht Medaillen (2/3/3) wird aber wohl keine Wiederholung finden. "Natürlich freuen wir uns auf die WM und bringen viele individuelle Träume mit nach London", sagte DLV-Cheftrainer Idriss Gonschinska: "Aber man muss realistisch bleiben. Wir sind in einem Jahr der Neuorientierung mit vielen jungen Athleten."

Dazu zählen unter anderem Dreisprung-Europameister Max Heß und die Mittelstrecken-Aufsteigerin Konstanze Klosterhalfen, die große Hoffnung macht, aber eher ein Versprechen für die Zukunft ist. Dennoch darf der DLV auch im jahrelang schwächelnden Laufbereich mit vorderen Platzierungen liebäugeln. Möglicherweise gelingt Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz ein ähnlicher Coup wie Roleder vor zwei Jahren. Und auch die 4x100-m-Staffel um Gina Lückenkemper sowie Hindernisläuferin Gesa Krause, die 2015 historisches Bronze gewann, könnten ganz vorne mitmischen.

Letzte Bolt-Show stellt alles in den Schatten

Im Fokus steht bei den Welt-Titelkämpfen aber vor allem Usain Bolt. Das letzte Hurra des schnellsten Menschen der Geschichte stellt alles in den Schatten. Im Hype um den Jamaikaner geht fast unter, dass Russland nach seinem Doping-Bann mit immerhin 19 Athleten unter neutraler Flagge klammheimlich wieder mitmischt. Bolt hatte 2012 bei den Sommerspielen in London dreimal Gold abgeräumt, nun erlebt die umgebaute Arena den Schlussakt seiner glorreichen Karriere. Allerdings ist dem besten Sprinter aller Zeiten die Leichtigkeit früherer Tage abhanden gekommen. Tritt der 30-Jährige, der als Solist lediglich die 100 m (Halbfinale und Finale am Samstag, 05.08.2017, live im Ersten) in Angriff nimmt, etwa mit einer Niederlage ab? Es ist kaum vorstellbar - aber durchaus realistisch.

Stimmung wie bei Olympia?

Auf den 200 m könnte 400-m-Weltrekordler Wayde van Niekerk den Popstar der Leichtathletik beerben. Der Südafrikaner peilt das Gold-Double aus halber und ganzer Stadionrunde an, das zuletzt Michael Johnson 1995 gelang. An Bolts Glamour-Faktor reicht vor heimischer Kulisse am ehesten noch Mo Farah heran. Der Brite möchte das fünfte 5.000/10.000-m-Double in Serie schaffen (nach Olympia 2012/2016 und WM 2013/2015), ehe er gänzlich zum Marathon wechselt.

Wer kann was verdienen? WM-Prämien:

IAAF-Preisgeld insgesamt: 7,344 Millionen US-Dollar (etwa 6,273 Millionen Euro)

Für Gold: 60.000 Dollar

Silber: 30.000 Dollar

Bronze: 20.000 Dollar

Weltrekord: 100.000 Dollar extra

Das "Olympic Stadium" dürfte indes nicht nur für Farah, sondern für alle Beteiligten die passende Kulisse sein. Fans, Aktive und Verantwortliche schwärmen noch heute von der Stimmung bei den Olympischen Sommerspielen 2012. Bei den Weltmeisterschaften 2011 im südkoreanischen Daegu, 2013 in Moskau und 2015 in Peking schlugen die Wellen der Begeisterung selten hoch. Nun sollen die sportbegeisterten Briten auch für eine famose Leichtathletik-WM sorgen. Das Stadion im Osten Londons fasste ursprünglich 80.000 Zuschauer. Nach den Paralympics wurde es umgebaut und ist seit der vergangenen Premier-League-Saison Heimstätte des Fußballclubs West Ham United. Inzwischen verfügt es noch über 60.000 Plätze.