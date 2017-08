05:30 min | 11.08.2017 | Das Erste 100 m Hürden: Dutkiewicz meistert Schrecksekunde Pamela Dutkiewicz steht im WM-Finale über 100 m Hürden. Der Weg dahin war ein Krimi. Erst im zweiten Anlauf stürmte sie ins Finale. Der Lauf und das Interview im Video.

100 m Hürden

Dutkiewicz mit Top-Zeit ins 100-m-Hürdenfinale

Pamela Dutkiewicz hat über 100 m Hürden das WM-Finale erreicht. Die deutsche Meisterin lief die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Ricarda Lobe verpasste derweil den Endlauf.

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m Hürden, Frauen, 3. Halbfinale 1. Q USA Dawn Harper-Nelson 2. Q GER Pamela Dutkiewicz 3. q USA Kendra Harrison 4. NOR Isabelle Pedersen 5. JAM Rushelle Burton Alle Platzierungen

In Abwesenheit der verletzten Europameisterin Cindy Roleder hält in London weiter Pamela Dutkiewicz die deutsche Fahne im Hürdensprint hoch - und hat sogar eine Medaille ins Visier genommen. Die deutsche Meisterin lief im dritten und letzten Halbfinale über die 100 m bärenstark und kam in 12,71 Sek. mit der zweitschnellsten Zeit ihrer Karriere in den Endlauf am Samstag (12.08.17/21.05 Uhr). "Ich hatte einen ganz schlechten Start", meinte die 25-Jährige. "Aber dann habe ich mir gedacht: 'Die anderen holst du dir noch!'" Für den schlechten Beginn war ein Fehlstart verantwortlich - an dem Dutkiewicz nicht unbeteiligt war: "Da habe ich mitgezuckt", wusste sie selbst. Aber die Kampfrichter zeigten nach Auswertung der Reaktionszeiten allen Läuferinnen die grüne Karte, und der Weg war frei für Dutkiewicz.

Letzte aus dem Trio

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m Hürden, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q AUS Sally Pearson 2. Q USA Nia Ali 3. q NED Nadine Visser 4. JAM Megan Simmonds 5. CAN Phylicia George 6. GER Ricarda Lobe Alle Platzierungen

Die Athletin vom TV Wattenscheid, die die insgesamt drittschnellste Halbfinalzeit auf die Bahn zauberte, hatte ursprünglich ein Hürdensprint-Trio in London angeführt. Ricarda Lobe stand wie Dutkiewicz im Halbfinale. Die Mannheimerin verpasste jedoch in 13,11 Sek. den Endlauf klar. Nadine Hildebrand vom VfL Sindelfingen war mit 13,14 Sek. bereits im Vorlauf gescheitert - wenn auch sehr knapp: Sharona Bakker war mit 13,12 Sek. als Letzte weitergekommen.