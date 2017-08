03:33 min | 10.08.2017 | Das Erste 200 m: Haases Traum vom Finale geplatzt Rebekka Haase hat bei der WM in London nicht mehr zulegen können und ist im 200-m-Halbfinale gescheitert. Sicher dabei im Finale sind die Favoritinnen Schippers, Miller-Uibo und Ta Lou. Alle drei Halbfinals im Video.

200 m

Endstation Halbfinale: Haase etwas zu langsam

Rebekka Haase hat den Einzug ins WM-Finale über 200 m um 18 Hundertstelsekunden verpasst. Die 24-Jährige startet auch noch in der Staffel: "Dort machen wir es besser!"

Im vergangenen Juni war Rebekka Haase vom LV 90 Erzgebirge in Stockholm mit 22,76 Sekunden persönliche Bestzeit gelaufen. Hätte sie diese Zeit nun im WM-Halbfinale im Londoner Olympiastadion bestätigt, wäre sie am Freitag (11.08.17, 22.50 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) im Finale der besten Acht dabei gewesen. Doch für die 24-Jährige stoppte die Uhr im ersten Halbfinale, das sie als Vierte beendete, nach 23,03 Sek.

In der Endabrechnung nach den drei Halbfinals kam Tynia Gaither aus Bahrain mit einer Zeit von 22,85 Sek. noch über die Zeitschnellstenregelung in den Endlauf. 18 Hundertstelsekunden fehlten Haase also zum Einzug ins Finale. "Eigentlich kann ich schneller laufen, aber beim Übergang von der Kurve auf die Gerade habe ich ein bisschen gepennt. Da habe ich an Speed verloren", analysierte die deutsche Meisterin der Jahre 2014 und 2015 ihren Lauf im ZDF. Im Vorlauf war sie 22,99 Sek. gelaufen. Als bisher letzte deutsche Sprinterin hatte Andrea Philipp 1999 ein WM-Finale über 200 m erreicht, in Sevilla gewann sie damals sogar Bronze.

Schippers und Miller-Uibo schnell unterwegs

Ergebnisse Leichtathletik, 200 m, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q NED Dafne Schippers 2. Q USA Deajah Stevens 3. BUL Iwet Lalowa-Collio 4. GER Rebekka Haase 5. JAM Sashalee Forbes Alle Platzierungen

Titelverteidigerin und Europarekordlerin Dafne Schippers (Niederlande) zog in 22,49 Sekunden ebenso locker ins Finale ein wie 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (22,49/Bahamas). Die Amerikanerin Tori Bowie, die am Sonntag über 100 m Gold geholt hatte, verzichtete auf einen Start über die doppelte Distanz. Bei ihrem spektakulären Zielsturz zum Titel, hatte sie sich verletzt und erholt sich seitdem für die Staffel.

"In der Staffel machen wir es besser"

Auch Haases Konzentration gilt nun dem Start mit der 4x100-mStaffel am kommenden Wochenende: "Dort machen wir es besser." Eigentlich hätten auch die DLV-Sprinterinnen Laura Müller und Lisa Mayer über 200 m an den Start gehen sollen, sie sagten jedoch die Vorlauf-Teilnahme Anfang der Woche ab. Ihr Einsatz in der Staffel ist aber nach Aussage von Haase nicht gefährdet.