02:18 min | 11.08.2017 | Das Erste Kugelstoßen: DLV-Trio nicht am Limit Die deutschen Zehnkämpfer sind im Kugelstoßen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Rico Freimuth musste die Führung abgeben, Kai Kazmirek ist Achter und Mathias Brugger auf Rang 20.

Zehnkampf

Freimuth stößt die Kugel nicht optimal

Über 100 m und im Weitsprung lief für Rico Freimuth im WM-Zehnkampf alles nach Plan, im Kugelstoßen ließ der Hallenser aber Punkte liegen. Hinter dem starken Franzosen Kevin Mayer ist er nun Zweiter. Auch Kai Kazmirek fiel in der Gesamtwertung zurück. Gold-Anwärter Damian Warner aus Kanada verschenkte im Weitsprung und beim Kugelstoßen Punkte. WM-Neuling Mathias Brugger ist als Zwanzigster sicher nicht zufrieden.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 3. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Rico Freimuth 3. USA Trey Hardee 4. EST Karl Robert Saluri 5. NOR Martin Roe 8. GER Kai Kazmirek 20. GER Mathias Brugger Alle Platzierungen

Führungswechsel im Zehnkampf auch nach der dritten Disziplin: Hatte nach dem 100-m-Lauf Damian Warner aus Kanada vorne gelegen und nach dem Weitsprung dann der Hallenser Rico Freimuth, so ist es nun der ganz stark auftrumpfende Franzose Kevin Mayer. Der 25 Jahre alte Olympia-Zweite von Rio stieß mit 15,72 m persönliche Bestleistung, nachdem er zuvor schon über 100 m so schnell gelaufen war wie noch nie (10,70 Sek.) und auch im Weitsprung (7,52 m) überzeugt hatte.

Mit 2.703 Punkten hat Mayer nun 25 Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Rico Freimuth (2.678). Der Weltjahresbeste aus Halle kam im Kugelstoßen nur auf 14,85 m - seine Bestleistung liegt in dieser Disziplin bei 15,62 m. Im Juni in Ratingen hat der 29 Jahre alte WM-Dritte von Peking seine persönliche Bestleistung auf 8.663 Punkte gesteigert - in London liegt er nach drei Disziplinen im Vergleich dazu 53 Punkte zurück.

Auch Kazmirek kann es besser

Auch Kai Kazmirek blieb im Kugelstoßen unter seinen Möglichkeiten.

Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) ist in der Gesamtwertung mit jetzt 2.566 Punkten auf Platz acht zurückgefallen. Auch der Olympia-Vierte von Rio verfehlte im Kugelstoßen seine Bestleistung mit 13,78 m um einen Meter. Über 100 m (10,91 Sek.) und im Weitsprung (7,64 m) war er richtig gut in den WM-Zehnkampf gestartet.

WM-Neuling Mathias Brugger (SSV Ulm) liefert bisher einen mittelmäßigen Wettkampf im Olympiastadion ab: Nach 11,15 Sek. über 100 m und 7,18 m im Weitsprung machte er mit 14,80 m im Kugelstoßen etwas Boden gut. 2.461 Punkte bringen ihn in der Gesamtwertung im Moment auf Rang 20. Auf Bestleistungskurs (8.294) ist der 25-Jährige nicht: Ende Mai hatte er in Götzis zur selben Wettkampfphase 107 Zähler mehr auf dem Konto.

Altmeister Hardee pirscht sich ran

Auf Medaillenrang drei liegt aktuell der 33-jährige US-Amerikaner Trey Hardee (2.647). Der Weltmeister von 2009 und 2011 hat 31 Punkte Rückstand auf Freimuth und 56 auf den führenden Mayer. Der noch amtierende Vize-Weltmeister Warner aus Kanada ist mit 2.590 Punkten im Moment Sechster. Im Kugelstoßen kam er lediglich auf 13,45 m - nur acht WM-Zehnkämpfer schnitten in dieser Disziplin noch schlechter ab. Schon im Weitsprung hatte er seine Bestleistung deutlich verfehlt.

32 von den insgesamt 35 gestarteten Teilnehmern sind noch im Wettbewerb, um den Nachfolger von Titelverteidiger Ashton Eaton aus den USA zu ermitteln, der als Weltrekordinhaber seine Karriere beendet hat. Weiter geht es mit dem Hochsprung (18 Uhr), danach folgen zum Abschluss des ersten Wettkampftages noch die 400-Meter-Läufe (21.45 Uhr) - alles live im Ersten und auf sportschau.de.