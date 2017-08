04:38 min | 11.08.2017 | Das Erste 400 m: Kazmirek mit brillantem Abschluss Kai Kazmirek hat den ersten Zehnkampf-Tag bei der WM in London auf Platz zwei beendet. Die Stadionrunde absolvierte er in 47,19 Sekunden. Rico Freimuth liegt auf Rang drei. Die Läufe im Video.

Zehnkampf

Kazmirek und Freimuth überzeugen bei Mayer-Show

Der Franzose Kevin Mayer hat den ersten Tag des WM-Zehnkampfs in London fast nach Belieben bestimmt. Hinter dem Führenden zeigen aber auch die DLV-Asse Kai Kazmirek und Rico Freimuth starke Leistungen, die auf Medaillen hoffen lassen. WM-Debütant Mathias Brugger musste den Wettkampf wegen Kniebeschwerden nach dem Hochsprung aufgeben.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 5. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Kai Kazmirek 3. GER Rico Freimuth 4. CAN Damian Warner 5. USA Trey Hardee GER Mathias Brugger Alle Platzierungen

Kevin Mayer ist zum Saisonhöhepunkt allem Anschein nach topfit: Der 25 Jahre alte Topfavorit aus Frankreich hat in diesem Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf bestritten. Doch von fehlender Wettkampfpraxis ist im Londoner Olympiastadion nichts zu sehen. Von der ersten Disziplin, dem 100-m-Lauf (10,70 Sek.), über Weitsprung (7,52 m), Kugelstoßen (15,72 m) und Hochsprung (2,08 m) bis zum 400-m-Lauf (48,26 Sek.) lieferte Mayer Topleistungen am laufenden Band ab. Mit 4.478 Punkten steht er völlig zu Recht ganz vorne.

Wie sich ein internationaler Medaillengewinn anfühlt, weiß Mayer seit dem vergangenen Jahr: Bei den Olympischen Spielen in Rio gewann er Silber hinter Ashton Eaton aus den USA. Der Titelverteidiger und Weltrekordler hat seine Karriere inzwischen beendet - nun scheint der Weg für den Franzosen auf den WM-Thron frei zu sein.

"Mayer dürfte nicht zu schlagen sein"

Rico Freimuth will nach WM-Bronze vor zwei Jahren dieses Mal mehr.

Hinter dem "Überflieger", der vor vier Jahren in Moskau das Podest als Vierter noch verfehlt hatte, kämpfen die beiden deutschen Top-Zehnkämpfer mit guten Aussichten um das erhoffte Edelmetall - auch wenn die von Rico Freimuth (SV Halle) ins Visier genommene Goldmedaille wohl außer Reichweite zu sein scheint. "Ich hätte Mayer nicht so stark erwartet, aber er dürfte nicht mehr zu schlagen sein. Aktuell ist er der Beste, das muss ich neidlos anerkennen", sagte der Weltjahresbeste (8.663) im Sportschau-Interview. Nach dem 400-m-Lauf in Saisonbestzeit (48,41 Sek.) hat Freimuth als Dritter der Gesamtwertung 4.361 Punkte auf dem Konto - 117 weniger als der Franzose.

Kazmirek geht über 400 m erfolgreich "ans Limit"

Noch besser läuft es für Kai Kazmirek (SV Rhein-Wied), der zur Halbzeit auf dem Silberrang liegt: Der Olympia-Vierte von Rio kam im Hochsprung als einziger über 2,11 m und lief dann über 400 m die beste Zeit aller Athleten im WM-Wettbewerb: Mit Saisonbestzeit von 47,19 Sek. verkürzte er den Rückstand auf Mayer auf 57 Punkte. Dabei sei er "ans Limit" gegangen, sagte Kazmirek im Ersten. Ein bisschen ärgerte er sich über seinen "Flop beim Kugelstoßen" (13,78 m). Mayer sei wohl nur noch zu schlagen, wenn der Franzose einen "Salto nullo" im Stabhochsprung hinlege. Er hoffe auf Platz zwei und drei für sich und Freimuth.

Von Hardee und Warner droht noch Gefahr

Am zweiten Tag dürfte vor allem vom US-Amerikaner Trey Hardee, dem Weltmeister von 2009 und 2011, noch eine große Gefahr für Kazmirek und Freimuth im Kampf um die Medaillen ausgehen. Der 33-Jährige ist im Moment Fünfter (4.313), hat aber normalerweise noch einen starken zweiten Tag zu bieten. Auch mit dem noch amtierenden Vize-Weltmeister Damian Warner aus Kanada - Platz vier mit 4.347 Punkten - ist zu rechnen, obwohl er durch eine Magen-Darm-Erkrankung geschwächt in den Wettkampf gegangen war. Der Weltjahressechste Kurt Felix aus Grenada belegt mit 4.392 Punkten Platz sechs.

Brugger nicht mehr dabei

Nicht mehr dabei sein wird am zweiten Tag der deutsche WM-Debütant Mathias Brugger vom SSV Ulm. Der 25-Jährige, der in diesem Sommer in Götzis seine Bestleistung auf 8.294 Punkte gesteigert hatte, musste den Wettkampf wegen Knieproblemen vor dem 400-m-Lauf abbrechen. Nach dem Hochsprung hatte er bereits weit abgeschlagen auf Platz 23 gelegen.

Am zweiten Wettkampf-Tag werden nur noch 27 von ursprünglich 35 Zehnkämpfern im Olympiastadion um weitere Punkte wetteifern. Am Samstag (12.08.17, 11 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) geht's mit dem 110-m-Hürdenlauf weiter. Danach folgen Diskuswurf (12 Uhr), Stabhochsprung (15.15 Uhr) und Speerwurf (18.30 Uhr), bevor es zum anschließenden 1.500-m-Lauf kommt (21.45 Uhr).