02:54 min | 12.08.2017 | Das Erste Diskuswurf: Freimuth haut die Scheibe raus Rico Freimuth hat bei der WM in London im Diskuswerfen viel Boden gut gemacht. Der Zehnkämpfer liegt auf dem Silberrang. Vierter ist Kai Kazmirek. Die besten Versuche im Video.

Zehnkampf

Gold für Mayer, Silber und Bronze für DLV-Asse?

Die DLV-Zehnkämpfer Rico Freimuth und Kai Kazmirek greifen in London nach WM-Medaillen. Zwei Disziplinen trennen sie noch von Silber und Bronze. Der Titel geht wohl nach Frankreich.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 8. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Rico Freimuth 3. GER Kai Kazmirek 4. UKR Oleksij Kasianow 5. CAN Damian Warner Alle Platzierungen

Schon vor dem Speerwurf (18.30/19.55 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) und dem abschließenden 1.500-m-Lauf (21.45 Uhr) scheint die Entscheidung um Zehnkampf-Gold im Londoner Olympiastadion gefallen zu sein: Der 25 Jahre alte Franzose Kevin Mayer schickt sich an, die Nachfolge von Weltrekordler Ashton Eaton anzutreten - der Weltmeister von Peking und Olympiasieger von Rio hat seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet. Mayer absolviert seit Freitagfrüh (11.08.17) einen Wettkampf auf durchgehend hohem Niveau, in dem er bereits drei persönliche Disziplin-Bestleistungen aufstellte. Im Moment hat er 7.237 Punkte auf dem Konto und führt damit das Klassement mit deutlichem Vorsprung an. Direkt dahinter liegen mit Rico Freimuth (SV Halle/7.121) und Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied/7.021) die beiden DLV-Asse auf den Medaillenrängen zwei und drei. Alexej Kasjanow aus der Ukraine (6.914) hat als Vierter 107 Punkte Rückstand auf den Bronzerang.

Wer wirft am weitesten? Wer läuft am schnellsten?

Im Speerwurf ist der 25 Jahre alte Franzose Mayer mit einer Bestleistung von gut 70 m klar am stärksten einzuschätzen. Freimuth und Kazmirek können um die 65 m werfen, der Ukrainer Kasjanow hat als Bestleistung rund 55 m stehen. Über 1.500 m können Mayer und Kasjanow um 4:20 Min. laufen, Freimuth und Kazmirek etwa 4:30 Min. Der Zehnkampf-Weltrekord von Eaton (9.045) ist heute in London voraussichtlich nicht mehr in Gefahr.

Mayer macht es spannend

Kevin Mayer benötigte drei Versuche, um 5,10 m zu überspringen.

Ausgerechnet bei seiner Spezialdisziplin, dem Stabhochsprung, machte es Goldanwärter Mayer aus Frankreich spannend: Der Olympia-Zweite von Rio stieg erst bei 5,10 m in der Wettbewerb ein - und riss dann diese Höhe zweimal. Den drohenden "Salto nullo", der das Aus im Kampf um den WM-Titel bedeutet hätte, verhinderte der 25-Jährige aber nervenstark: Im dritten Versuch überquerte er die Latte. Höher ging es für ihn am Samstagnachmittag (12.08.17) nicht hinaus, die Führung in der Gesamtwertung verteidigte er dennoch souverän. Auch der Olympia-Vierte Kazmirek fuhr seine Punkte im Stabhochsprung mit viel Zittern ein: Bei 5,00 m benötigte er drei Versuche, bei 5,10 m zwei. 5,20 m meisterte er dann nicht mehr. Freimuth kam über 4,80 m - so vergrößerte sich sein Rückstand auf Mayer (116), und der Vorsprung auf Kazmirek schrumpfte (100).

Für Warner und Hardee läuft es nicht rund

Aus dem Medaillentraum: Trey Hardee stürzte über eine Hürde.

Wahrscheinlich leer ausgehen wird bei der WM in London Damian Warner. Der Kanadier, vor zwei Jahren in Peking noch hinter Eaton mit Silber dekoriert, ging geschwächt von einer Magen-Darm-Erkrankung in den Wettbewerb. Schon der erste Tag verlief gar nicht nach Wunsch, am zweiten Tag verbaute er sich nach einer guten Hürden-Leistung mit einem schlechten Diskuswerfen Chancen auf mehr. Mit 6.867 Punkten ist der 27-Jährige im Moment Sechster.

Nicht mehr im Wettbewerb sind unter anderem der zweimalige Weltmeister Trey Hardee aus den USA sowie der 25 Jahre alte WM-Debütant Mathias Brugger vom SSV Ulm. Er musste bereits nach dem Hochsprung am ersten Tag wegen Knieproblemen aufgeben. Von ursprünglich 35 Athleten sind noch 21 im Wettbewerb vertreten.