200 m

Guliyev gewinnt als "lachender Dritter" Gold

400-m-Weltmeister Wayde van Niekerk aus Südafrika hat seine zweite Goldmedaille in London knapp verpasst. Im Finale über 200 m stahl ihm der Türke Ramil Guliyev auf der Ziellinie die Show.

Die Entscheidung zugunsten des als Außenseiters in den Endlauf gegangenen 27-Jährigen fiel denkbar knapp aus: Van Niekerk lag wenige Meter vor dem Ziel vorne, doch Guliyev gelang es im Fotofinish noch, sich nach vorne zu schieben. Am Ende wiesen die elektronischen Uhren für ihn 20,09 Sek. als Siegerzeit aus. Er wurde damit Nachfolger von Titelverteidiger Usain Bolt aus Jamaika, der bei seiner letzten WM-Teilnahme auf einen Start über die halbe Stadionrunde verzichtet hatte. Van Niekerk (20,106) wurde hauchdünn Zweiter vor Jereem Richards aus Trinidad und Tobago (20,107). Der Weltjahresschnellste Isaac Makwala aus Botswana, der in dieser Saison schon 19,77 Sek. schnell gewesen war, kam nur als Sechster ins Ziel (20,44).

Kein Happy End für van Niekerk

Van Niekerks Ziel war es gewesen, sich mit Doppel-Gold zum neuen Sprint-König der Leichtathletik zu küren. Doch 48 Stunden nach seinem Sieg über 400 m fehlten ihm nun am Ende winzige zwei Hundertstelsekunden zum erneuten Triumph. Damit bleibt Michael Johnson aus den USA der bislang letzte Sprinter, der Gold über 200 und 400 m bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hat - 1995 war das in Göteborg.

Makwala im Finale nicht in Topform

Nach dem Halbfinale hatte Isaac Makwala noch Grund zum Jubeln gehabt.

Auch für Makwala gab es kein Happy End: Weil er eine 48-stündige Quarantäne-Sperre wegen einer Magen-Darm-Erkrankung abwarten musste, verpasste der 200- und 400-m-Medaillenkandidat das Finale über die ganze Stadionrunde am Dienstag (08.08.17). Den bereits am Montag verpassten Vorlauf über 200 m durfte er am Mittwoch als "Solo-Entscheidung" nachholen. So zog er verspätet doch noch ins Halbfinale ein, in dem er dann einen Platz für den Endlauf buchte. Hier aber reichten seine Kräfte dann offenbar nicht mehr. Er blieb mehr als eine halbe Sekunde über seiner Saisonbestzeit.