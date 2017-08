Harting: "Ich kann über mich hinauswachsen"

Gelungenes Comeback dank Trainer und Ehefrau

Das Ehepaar Harting unterstützt sich gegenseitig.

Großen Anteil daran, dass Harting das Comeback gelungen ist, haben seine neue Einstellung und zwei Personen. "Ich fühle mich einfach wohler. Mein neuer Trainer (Anm.d.Red. Marko Badura) ist cool, ich habe eine tolle Frau. Meine Aufgabe - nach der Verletzung noch einmal Form aufzubauen - ist nicht einfach, aber ich kann das, und es macht mir Spaß." Der dreimalige Weltmeister hat im September 2016 Julia Fischer geheiratet, die in Abwesenheit von Roberts Bruder Christoph (nicht qualifiziert) dafür sorgt, dass in London trotzdem zwei Hartings auf Medaillenjagd gehen. Wie viele Medaillen nimmt das Ehepaar Harting mit nach Berlin? "Na ja, im Optimalfall zwei", sagt Julia Harting der ARD. Die Farbe sei dabei egal. "Auch für Robert nach seinen ganzen Querelen und den Schmerzen, die er so mit sich rumschleppt. Da wäre jede Medaille eine Belohnung und eine Befreiung für ihn." Das bestätigt er auch selbst: "Wenn ich eine Medaille hole, lege ich die eine Woche nicht mehr ab. Das ist klar."

Harting nur Zehnter der Weltbestenliste

Doch die Konkurrenz ist bärenstark. Mit seinen 66,30 m, die er bei der Team-EM warf, belegt der gebürtige Cottbuser lediglich Rang zehn der Weltjahresbestenliste. Der Weg zum Gold führt wohl nur über Daniel Stahl, der 2017 als einziger die 70-Meter-Marke geknackt hat. Doch nicht nur die 71,29 m, die der Schwede Ende Juni im heimischen Sollentuna warf, beeindrucken, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der der 24-Jährige die 68 m knackt. Selbst der Zweit- und Drittplatzierte, der Jamaikaner Fedrick Dacres (68,88 m) und der Litauer Andrius Gudzius (68,61 m), sind mehr als zwei Meter entfernt. "Die Weltbestenliste angucken, das gehört zur Einstimmung dazu, das motiviert mich. Das ist ein bisschen wie Messerwetzen", sagt Harting.

London-Emotionen für einen halben Meter extra?

Trotzdem gibt sich der mental starke, aber körperlich angeschlagene Diskus-Gigant für das Finale am Samstag (05.08.17/20.25 Uhr, live im Ersten und im Livestream) keinen Illusionen hin. "Ich kann von der Kraft her auch über 68 m werfen, kriege mit dem Knie allerdings nicht die nötigen Winkel und Geschwindigkeiten hin. Aber ich bin deswegen nicht mehr traurig und werde es trotzdem versuchen", sagt der 32-Jährige, den nur eine erneute schwere Verletzung daran hindern könnte, noch bis zur Heim-EM 2018 in Berlin weiterzumachen. Vor London träumt er: "Ich kann über mich hinauswachsen. Es gab noch keinen Diskuswerfer, der nach einem Kreuzbandriss eine Medaille gewonnen hat - vielleicht bin ich ja der erste." Dann wäre vieles, aber eben nicht alles anders als 2012. "Die Erinnerungen an diesen Abend sind positive Emotionen pur. Die allein machen bestimmt schon einen halben Meter aus."