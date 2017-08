02:28 min | 11.08.2017 | Das Erste Diskuswurf: Prinzip Hoffnung bei Harting und Rüh Julia Hartin und Anna Rüh müssen im Diskuswurf der WM in London um den Finaleinzug bangen. Die beiden DLV-Werferinnen haben sich nicht direkt qualifizieren können.

Diskuswurf

Harting und Rüh müssen (ein bisschen) zittern

"Nur" 62,50 m waren gefordert - die deutschen Diskuswerferinnen sind in der Qualifikation jedoch unter ihren Möglichkeiten geblieben. Julia Harting und Anna Rüh müssen nun hoffen.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. Q CRO Sandra Perkovic 2. Q CUB Denia Caballero 3. Q BRA Andressa de Morais 4. CHN Bin Feng 5. GER Julia Harting 6. GER Anna Rüh Alle Platzierungen

Bei bestem Wetter, aber wechselnden Winden taten sich die Diskuswerferinnen am Freitagvormittag (11.08.17) schwer. Keine Athletin schaffte im ersten Versuch die für den direkten Einzug ins Finale am Sonntag geforderten 62,50 m. Und während die anderen auch in der Folge noch Probleme hatten, setzte die große Favoritin Sandra Perkovic nach einem ungültigen im zweiten Versuch ein Ausrufezeichen: Bei 69,67 m landete der Diskus der bereits einmal wegen Dopings gesperrten Kroatin.

Die beiden Deutschen in der Gruppe A müssen hingegen noch zittern. Unter den Augen ihres Ehemanns Robert und des gemeinsamen Trainers Marko Badura kam Julia Harting nicht über 61,70 m hinaus. Eigentlich ist die deutsche Meisterin mit einer persönlichen Bestweite von 68,49 m (2016) zu viel mehr im Stande. Aber genauso wie Anna Rüh, die 60,78 m verbuchte, hat sie gute Chancen über die Weite ins Finale der besten zwölf einzuziehen. Derzeit sind Harting als Fünfte und Rüh als Sechste aussichtsreich im Rennen. "Jetzt müssen wir zittern", sagte Harting.

Müller beste Deutsche 2017

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q CUB Yaime Pérez 2. Q AUS Dani Stevens 3. Q FRA Mélina Robert-Michon 4. Q GER Nadine Müller 5. Q CHN Xinyue Su Alle Platzierungen

Nun gilt es zu hoffen, dass auch die Werferinnen in der zweiten Qualifikationsgruppe, die ab 12.35 Uhr in den Ring des Olympiastadions steigen, Probleme haben werden. Dann ist auch Nadine Müller mit dabei. Geht es nach der Jahresbestenliste hat die routinierte Hallenserin die größten Medaillenchancen des deutschen Trios. Die 31-jährige Hallenserin hat in dieser Saison bereits 65,76 m geworfen und belegt damit immerhin Rang sechs. Für eine Medaille im wird wohl auch sie sich steigern müssen. Müller startet