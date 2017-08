Stabhochsprung

Holzdeppe springt ein "Finale zum Vergessen"

Ratlosigkeit bei Raphael Holzdeppe und seinem Trainerteam: Der ambitionierte Weltmeister von 2013 ist im Stabhochsprungfinale schon an der Anfangshöhe gescheitert. Der Wettbewerb läuft noch.

Der 27-Jährige erlebte am Dienstagabend (08.08.17) ein echtes Final-Drama. Angetreten, um eine Medaille zu gewinnen, schied der Saarländer nach drei Fehlversuchen bei der Einstiegshöhe von 5,50 m sang- und klanglos aus. Schon in der Qualifikation am Sonntag (06.08.17) hatte der Weltmeister von 2013 und Silbermedaillengewinner von 2015 große Mühe gehabt: Erst im dritten Versuch übersprang er die 5,70 m. "Im Finale ist alles möglich", sagte er danach. "Ich will angreifen." Diesen Worten folgten im Londoner Olympiastadion, wo er 2012 Olympia-Silber gewonnen hatte, aber keine Taten.

Holzdeppe, dessen Bestleistung seit zwei Jahren bei 5,94 m steht, war in dieser Saison bereits 5,80 m gesprungen. Bei den Olympischen Spielen in Rio war er bereits in der Qualifikation ausgeschieden.