00:49 min | 06.08.2017 | Das Erste Holzdeppe nimmt 5,70 m im dritten Versuch Stabhochspringer Raphael Holzdeppe hat bei der WM das Finale erreicht. Der einzige DLV-Starter tat sich etwas schwer, übersprang 5,70 m im dritten Versuch.

Stabhochsprung

Holzdeppe springt nervenstark ins Stab-Finale

Nervenstark ist Raphael Holzdeppe ins Finale im Stabhochsprung eingezogen. Der gebürtige Pfälzer überwand im dritten Versuch die 5,70 m - das reichte zum Weiterkommen.

Raphael Holzdeppe kam am Sonntag (06.08.17) gut in die Qualifikation der Stabhochspringer. Über seine Einstiegshöhe von 5,45 m flog der Saarländer mit großem Abstand zur Latte. Und auch die 5,60 m schaffte er locker - zumindest im zweiten Versuch. Doch der 27-Jährige hatte Probleme beim Anlauf. Die Höhe für 5,70 m hatte er, doch er kam zu nah an die Latte und riss zweimal. Nerven zeigte der deutsche Meister aber keine, im dritten Versuch wand er sich über die Latte - und damit ins Finale am Dienstag (08.08.17/20.35 Uhr). "Das ist die Hauptsache", sagte Holzdeppe im ZDF. "Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ohne dritten Versuch durch den Wettkampf zu kommen. Aber ich bin erleichtert und kann mich jetzt voll aufs Finale konzentrieren."

Konkurrenz schwächelt - Lavillenie cool

Eigentlich waren 5,75 m zum Weiterkommen gefordert. Doch mit der Anlage und drehenden Winden taten sich viele Athleten schwer, lediglich acht schafften es über die 5,70 m - fünf im dritten Versuch. Neben Holzdeppe gehörten auch Weltmeister Shawnacy Barber (Kanada) und der Zweite der Weltjahresbestenliste Pawel Wojciechowski (Polen) zu dieser Gruppe. Sam Kendricks, der 2017 als einziger die sechs Meter überquert hat, stand sogar schon bei 5,60 m vor dem Aus. Der US-Amerikaner machte es dann aber im Dritten und sprang die 5,70 m im Ersten.

Nur zwei Stabhochspringer leisteten sich keinen Fehlversuch. Piotr Lisek (Polen) sprang über 5,30, 5,45, 5,60 und 5,70 m im ersten Versuch. Renaud Lavillenie stieg erst bei 5,60 m ein - und machte nach den 5,70 m schon wieder Schluss.