Ins Speer-Finale: Molitor haut einen raus

Katharina Molitor ist mit einer Saisonbestleistung ins Speer-Finale eingezogen. Während sich die versammelte Konkurrenz mit den Bedingungen im Olympiastadion schwer tat, überzeugte die deutsche Meisterin völlig.

In der Gruppe A der Qualifikation der Speerwerferinnen taten sich die Athletinnen schwer. Selbst die Weltjahresbeste und Olympiasiegerin Sara Kolak schaffte die geforderte Quali-Weite von 63,50 m nicht. Umso überraschender waren die 65,37 m, mit denen Katharina Molitor im zweiten Versuch aufwartete - Saisonbestleistung. Dabei war die 33-Jährige in diesem Jahr noch nicht so recht in Fahrt gekommen, nur auf 62,26 m flog ihr Speer. Den nationalen Titel hatte Molitor in Erfurt trotzdem gewonnen - mit gerade einmal 61,16 m. Zum Saisonhöhepunkt haute Molitor nun aber einen raus - und zog souverän ins Finale ein.

Außer der Leverkusenerin schafften nur die Australierin Kelsey-Lee Roberts (63,70) und die Chinesin Shiying Liu (64,72) die geforderte Weite. Die übrigen Athletinnen müssen sich mit der endgültigen Qualifikation für das mindestens zwölfköpfige Finale noch ein bisschen gedulden.

Gruppe B mit Hussong ab 21.30 Uhr

Die zweite Quali-Gruppe startet um 21.30 Uhr. Mit dabei ist dann neben tschechische Altmeisterin Barbora Spotakova auch Christin Hussong. Die Saarländerin ist mit einer Saisonbestleistung von 64,18 m nach London gereist. Bei den deutschen Meisterschaften hatte sich die Athletin aus Zweibrücken allerdings mit nur 59,54 m Molitor geschlagen geben müssen.