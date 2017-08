Hochsprung

Jungfleisch mit "wackeliger" Leistung weiter

Marie-Laurence Jungfleisch darf bei ihrer dritten WM-Teilnahme weiter von der ersten Medaille träumen: Die Qualifikation für das Finale am Samstag (12.08.17) überstand die 26-Jährige mit einem "Wackler".

National ist Marie-Laurence Jungfleisch seit Jahren im Hochsprung ungeschlagen: Fünfmal in Folge sicherte sie sich den deutschen Meistertitel. Bei ihren Teilnahmen an internationalen Großereignissen gelang der Zwei-Meter-Springerin der ganz große Erfolg aber bislang noch nicht. Das soll sich nun ändern. Nach Platz 13 in Moskau 2013 und Rang sechs in Peking vor zwei Jahren sowie dem siebten Platz bei den Olympischen Spielen in Rio könnte es bei der WM in London wirklich etwas werden mit einem Sprung aufs Siegerpodest. Mit im Juni in Frankreich übersprungenen 1,97 m belegt die Athletin vom VfB Stuttgart in der Weltjahresbestenliste Platz fünf.

Leistungssteigerung im Finale nötig

Ergebnisse Leichtathletik, Hochsprung, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. q USA Inika McPherson 1. q GBR Katarina Johnson-Thompson 3. q USA Vashti Cunningham 3. q LTU Airine Palsyte 5. q GER Marie-Laurence Jungfleisch Alle Platzierungen

In der Qualifikation waren eigentlich 1,94 m von den Springerinnen für den Einzug ins WM-Finale gefordert. Da aber überhaupt nur zwölf Teilnehmerinnen die 1,92 m meisterten, war das Finalfeld damit schon komplett. Jungfleisch gehört dazu, musste dafür aber bis zum allerletzten Versuch zittern: Erst im dritten Anlauf - und auch da nach einer Lattenberührung mit dem Arm nur mit viel Glück - übersprang sie diese Höhe. "Es war wirklich wahnsinnig knapp. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe", sagte die 26-Jährige.

Nun gilt es, den Quali-Krimi abzuhaken und sich auf das Finale der besten Zwölf zu konzentrieren. Am Samstag ab 20.05 Uhr muss Jungfleisch sicher in den Bereich ihrer Bestleistung springen, um den Medaillentraum wahrzumachen. Mit der Russin Maria Lasitskene aus dem Team der neutralen Athleten (Weltjahresbeste mit 2,06 m!), Julia Lewchenko aus der Ukraine und der Polin Kamila Licwinko blieben in der Quali nur drei Springerinnen komplett ohne Fehlversuch.