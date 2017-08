01:45 min | 11.08.2017 | Das Erste Hochsprung: Freimuth gut, Kazmirek besser Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat bei der WM in London 2,11 m überquert. Nach vier Disziplinen ist er nun zusammen mit Rico Freimuth (1,99) Zweiter. Mathias Brugger überquerte 1,90 m.

Zehnkampf

Kazmirek und Freimuth sind die "Mayer-Jäger"

Der stark auftrumpfende Franzose Kevin Mayer hat im WM-Zehnkampf seine Führung ausgebaut. Dahinter liegen mit Kai Kazmirek und Rico Freimuth nun die beiden DLV-Asse gleichauf auf den Medaillenrängen. Für den WM-Debütanten Mathias Brugger aus Ulm verläuft der Wettkampf weiter nicht nach Wunsch. Das gilt auch für den ambitionierten Kanadier Damian Warner.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 4. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Kai Kazmirek 2. GER Rico Freimuth 4. USA Trey Hardee 5. GRN Kurt Felix 23. GER Mathias Brugger Alle Platzierungen

Volle Konzentration und sportliche Höchstleistung über einen Zeitraum von gut zwölf Stunden: Den Zehnkämpfern wird bei der Leichtathletik-WM in London an ihrem ersten Wettkampftag einiges abverlangt. Am besten zurecht kommt mit den Anforderungen bisher der Franzose Kevin Mayer. In seinem ersten Zehnkampf in dieser Saison hat der 25-Jährige in den ersten vier Disziplinen voll überzeugt. Nach starken Leistungen im 100-m-Lauf (10,70 Sek.), Weitsprung (7,52 m), Kugelstoßen (15,72 m) und Hochsprung (2,08 m) liegt der Olympia-Zweite von Rio mit 3.581 Punkten klar vorne.

Mit 109 Zählern Rückstand (3.472) folgen ihm auf Rang zwei nun gleichauf die deutschen Medaillenkandidaten Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied und Rico Freimuth vom SV Halle. Beide waren über 100 m und im Weitsprung gut in den Wettkampf gestartet, zeigten dann aber nur mäßige Kugelstoß-Leistungen. Der Olympia-Vierte Kazmirek (Bestleistung: 2,15 m) übersprang im Hochsprung als einziger 2,11 m und machte damit viele Punkte auf die Konkurrenz gut. Freimuth übersprang für ihn ordentliche 1,99 m (Bestleistung: 2,01).

Geht Kazmireks Aufholjagd weiter?

Kevin Mayer hat vor den 400 m mehr als 100 Punkte Vorsprung vor dem DLV-Duo.

So gelang es Kazmirek nicht nur, zu seinem DLV-Teamkollegen Freimuth aufzuschließen, sondern auch vier nach dem Kugelstoßen noch vor ihm liegende Konkurrenten zu überholen. Mit seiner Aufholjagd will der 26-Jährige auch im 400-m-Lauf weitermachen, der um 21.45 Uhr (live im Ersten und auf sportschau.de) den ersten Wettkampftag abschließt. Auch der Weltjahresbeste Freimuth, der in Ratingen mit 8.663 so viele Punkte wie nie zuvor sammelte, ist nach den Vorleistungen über 400 m etwas stärker einzuschätzen als der Franzose Mayer.

Hardee und Warner sind in Lauerstellung

Hinter dem führenden Trio ist aber auch die weitere Konkurrenz im Olympiastadion noch längst nicht geschlagen: Der schon 33 Jahre alte US-Amerikaner Trey Hardee, Weltmeister von 2009 und 2011, überrascht bei besten Bedingungen mit einem konstanten Wettkampf und momentan Platz vier (3.441). Auch der nach Sportschau-Informationen von einer Magen-Darm-Erkrankung geschwächte Vize-Weltmeister von 2015, Damian Warner aus Kanada, ist als Sechster (3.412) noch in Lauerstellung - genauso wie der Weltjahressechste Kurt Felix aus Grenada (3.436).

Viel Lehrgeld zahlt dagegen Mathias Brugger vom SSV Ulm, der dritte deutsche Athlet. Mit 3.175 Punkten ist der 25 Jahre alte WM-Neuling nach dem Hochsprung (1,90 m) 23. - 30 von ursprünglich 35 Zehnkämpfern sind noch im Wettbewerb. Sie kämpfen um die Nachfolge von Titelverteidiger Ashton Eaton aus den USA, der als Weltrekordinhaber seine Karriere beendet hat.