01:37 min | 09.08.2017 | Das Erste 3.000 m Hindernis: Krause "schwimmt" vorneweg Die deutsche Serienmeisterin Gesa Felicitas Krause hat den Vorlauf über 3.000 m Hindernis bei der WM in London souverän gemeistert. Krause lief bei strömenden Regen als Siegerin sicher ins Finale.

3.000 m Hindernis

Krause mit Ellenbogeneinsatz in den Endlauf

Gesa Felicitas Krause ist souverän ins WM-Finale über die 3.000 m Hindernis eingezogen. Die Europameisterin zeigte mit einem starken Schlussspurt ihre gute Form und gewann ihren Vorlauf.

Als Gesa Felicitas Krause über die Ziellinie lief, reckte sie die Siegesfaust zum Himmel. Die 25-Jährige hatte ihren Vorlauf über die 3.000 m Hindernis kontrolliert und mit einem starken Schlussspurt gewonnen. Die unangenehmen Bedingungen im Londoner Olympiastadion samt regennasser Bahn hatten der Athletin aus Trier nichts anhaben können. "Ich liebe die Wärme und habe mich zum ersten Mal überhaupt auf dem Laufband eingelaufen", sagte Krause, die sich überrascht vom langsamen Vorlauf zeigte. "Wäre ich da Vierte geworden, hätte ich es nicht geschafft." Mit 9:39,86 Minuten war die Europameisterin tatsächlich Siegerin des langsamsten der drei Vorläufe und mit ihrer Zeit insgesamt nur 15. Jeweils die ersten Drei sowie die sechs Zeitschnellsten qualifizierten sich für den Endlauf am Freitag (11.08.17/22.25 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de).

03:14 min | 09.08.2017 | Das Erste Krause: "Freue mich aufs Finale" 3.000-m-Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat sich nach ihrem siegreichen Vorlauf bei der WM in London erleichtert gezeigt. Das Interview im Video.

Krause 2017 so schnell wie nie

Krause war am Vortag direkt aus dem Höhentrainingslager in Davos nach London gereist. Die Sportsoldatin ist eine der großen Medaillenhoffnungen des DLV. Und sie zeigte über die siebeneinhalb Runden, beim Überqueren der Hindernisse (28-mal) und des Wassergrabens (siebenmal), dass mit ihr zu rechnen ist. Auf der Zielgeraden bewies Krause zudem Durchsetzungsvermögen, als sie sich gegen die Marokkanerin Fadwa Sidi Madane mit den Ellenbogen auf der Innenbahn Platz verschaffte, um dann zum Endspurt anzusetzen. Mit diesem ließ sie auch die Titelverteidigerin Hyvin Kiyeng Jepkemoi (9:39,89) hinter sich.

Im Finale erwartet Krause ob des breiten Feldes "das schwerste Rennen meines Lebens". Neben Jepkemoi werden auch deren Landsfrauen Beatrice Chepkoech (Siegerin des zweiten Vorlaufs), Celliphine Chepteek Chespol (Siegerin des dritten Vorlaufs), Purity Cherotich Kirui und Ruth Jebet, die für Bahrain startet, zu den großen Konkurrentinnen gehören.

Bei der WM in Peking hatte die Deutsche Bronze geholt, bei Olympia in Rio war es aber "nur" Rang sechs. In London soll es wieder weiter nach vorn gehen. Krause ist in der Form ihres Lebens: Im Mai verbesserte sie in Doha ihren eigenen deutschen Rekord auf 9:15,70 Minuten.