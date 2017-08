02:43 min | 11.08.2017 | Das Erste Krause tapfer, aber untröstlich Gesa Felicitas Krause hat ein ganz bitteres WM-Finale über 3.000 m Hindernis erlebt. Das Interview nach ihrem Sturz und Rang neun im Video.

3.000 m Hindernis

Krause nach Sturzpech auf Platz neun

Gesa Felicitas Krause hat in London ihren Coup von 2015 nicht wiederholen können. Die WM-Dritte von Peking wurde schon zu Beginn des Finales über 3.000 m Hindernis schuldlos in einen Sturz verwickelt und war deshalb ohne Medaillenchance.

Die Europameisterin kämpfte sich trotz des Malheurs tapfer ins Ziel und wurde Neunte. "Ich habe leider einen Schlag auf den Kopf bekommen und war auf dem ersten Kilometer ganz schön benommen", sagte die bitter enttäuschte 25-Jährige im Ersten: "Das ist jetzt schwer zu verkraften. Ich habe ein Jahr lang dafür trainiert, deshalb bin ich auch gerade den Tränen sehr nah. Aber das gehört auch zum Hindernislauf, und ich bin stolz auf mich, dass ich durchgelaufen bin."

Jede Chance frühzeitig dahin

Ergebnisse Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Frauen, Finale Gold USA Emma Coburn Silber USA Courtney Frerichs Bronze KEN Hyvin Kiyeng Jepkemoi 4. KEN Beatrice Chepkoech 5. BRN Ruth Jebet 9. GER Gesa Felicitas Krause Alle Platzierungen

Die völlig verwirrt wirkende Vorlaufschnellste Beatrice Chepkoech (Kenia), die schon in der zweiten Runde am Wassergraben vorbeigerannt war und wieder umdrehen musste, war an einem Hindernis gestolpert. Krause konnte nicht ausweichen, flog kopfüber zu Boden und wurde dann noch von den nachfolgenden Läuferinnen touchiert. Schon in der ersten Rennhälfte war damit jede Chance dahin, nach 9:23,87 Minuten erreichte die verzweifelt kämpfende deutsche Rekordhalterin das Ziel. Ein Bluterguss am rechten Knie war das äußere Zeichen der Tortur. Bei der WM vor zwei Jahren in Peking hatte Krause, die ihren Vorlauf im strömenden Londoner Regen mit einem starken Schlussspurt gewonnen hatte, unerwartet Bronze geholt.

Überraschungssieg für US-Amerikanerin Coburn

Gold gewann am Freitagabend (11.08.17) überraschend die US-Amerikanerin Emma Coburn in 9:02,58 Minuten vor ihrer Teamkollegin Courtney Frerichs in 9:03,77. Bronze sicherte sich die Titelverteidigerin und Olympia-Zweite Hyvin Kiyeng Jepkemoi aus Kenia (9:04,03).