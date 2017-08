Deutsches Team

Leichtathleten mit düsterer Zwischenbilanz

von Bettina Lenner, sportschau.de

Den deutschen Leichtathleten droht beim Umbruch im Nationalteam eine ähnlich magere Ausbeute wie in Rio de Janeiro. Zur Halbzeit steht nur eine Silbermedaille durch Siebenkämpferin Schäfer auf der Habenseite - im Kampf um die sportliche Wende wird die Mannschaft aber von den Auswirkungen der grassierenden Noroviren-Infektion gebremst.

Vor Beginn der Pressekonferenz drückte DLV-Chefcoach Idriss Gonschinska lieber noch mal auf die Tube und rieb sich gründlich die Hände ein. An der Rezeption, auf Fensterbänken, im Presseraum - die transparenten Behälter mit Desinfektionsmittel finden sich derzeit überall im deutschen Teamhotel beim Tower mitten in London.

Und das aus gutem Grund. Das Norovirus, bislang in zwei Fällen bei der WM nachgewiesen, geht um und hat auch die deutsche Mannschaft erwischt. "Wir haben wahrscheinlich 13 Fälle des Norovirus", sagte Mannschaftsarzt Andrew Lichtenthal am Mittwoch (09.08.17). Einer der Gründe, weshalb die Zwischenbilanz mit nur einer Silbermedaille durch Siebenkämpferin Carolin Schäfer mäßig ausfällt? "Da bin ich überfordert. Welche Athleten wie stark dadurch - auch mental - betroffen sind, ist nicht zu sagen", meinte Gonschinska - der aber von einem überwiegend enttäuschenden Abschneiden ohnehin nichts wissen will: "Die Halbzeitbilanz mit Sechs Top-Acht-Platzierungen weicht nicht ganz so weit von dem ab, was wir erwartet haben. Ich hätte mir die eine oder andere Überraschung mehr gewünscht, aber wir sind im ersten Jahr des Neuaufbaus im Hinblick auf Tokio 2020", betonte der 48-Jährige.

Werfer nicht mehr die Medaillengaranten

Schon im Vorfeld hatten die DLV-Verantwortlichen die Erwartungen gebremst. Dennoch fällt die Zwischenbilanz düster aus, es droht ein historischer Tiefpunkt. Sinnbildlich für die Misere stehen die krachenden Pleiten der Topstars wie David Storl, Raphael Holzdeppe, Speer-Titelverteidigerin Katharina Molitor und Robert Harting, der allerdings nach langer Verletzung auch nur Außenseiterchancen hatte. Schon jetzt lautet eine Erkenntnis von London: Die Werfer sind nicht mehr die Medaillengaranten. "Begründet durch den internationalen Wissenstransfer und die weltweiten Talentpotenziale sind die Wurfdisziplinen nicht mehr die alleinige Domäne der europäischen Athleten. Somit wird die Konkurrenzsituation immer größer", erläuterte Gonschinska.

Allein, nicht für alles gab es eine Erklärung. "Ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat", sagte der frühere Weltmeister Holzdeppe nach seinem "Salto nullo" im Stabhochsprung-Finale. Und auch der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister Storl, mit indiskutablen 20,80 m nur Zehnter, stand vor einem Rätsel: "Es ging einfach nicht - dabei war die Form richtig gut."

"Unsere Chancen liegen im zweiten Teil"

Die Altstars erfolglos, die Jungspunde zwar vielversprechend, aber oft noch nicht so weit - Ernüchterung macht sich breit. Lichtblicke waren vor allem Gina Lückenkemper, die als erste deutsche Sprinterin seit 26 Jahren unter elf Sekunden blieb, bevor sie im 100-m-Halbfinale Lehrgeld zahlte, und Vizeweltmeisterin Schäfer. "Das war eine Weltklasseleistung", sagte dazu Gonschinska, der seine Hoffnungen aber vor allem in die zweite WM-Hälfte setzt: "Unsere Potenziale haben vom Zeitplan her von vornherein im zweiten Teil gelegen. Ich glaube immer noch an unsere Chancen."

Das Abschneiden 2015 in Peking mit insgesamt acht Medaillen ist allerdings längst außer Reichweite. Drei waren es bei Olympia 2016 (zweimal Gold, einmal Bronze), das Allzeit-Tief bei einer WM liegt bei viermal Edelmetall - 2003 in Paris gab es für die deutsche Mannschaft einmal Silber und dreimal Bronze. Die Speerwerfer um Olympiasieger Thomas Röhler und den deutschen Rekordhalter Johannes Vetter können wohl als einzige verhindern, dass das DLV-Team zum erst zweiten Mal überhaupt in der WM-Geschichte ohne Gold abreist. Realistische Medaillenchancen haben auch die Zehnkämpfer Rico Freimuth und Kai Kazmirek, vorne mitmischen könnten an einem richtig guten Tag zudem Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz, Hochspringer Mateusz Przybylko sowie die Sprintstaffel der Frauen.

Eindämmung der Infektion hat oberste Priorität

Die allerdings hat mit suboptimalen Bedingungen zu kämpfen. Wegen des grassierenden Magen-Darm-Virus wurde sämtliches Staffel-Training abgesagt. "Ich bin froh, wenn wir überhaupt eine Staffel an den Start bringen können", sagte Gonschinska, der derzeit vor allem als Krisenmanager gefragt ist. Die Eindämmung der Infektion war zur obersten Priorität erklärt worden. Abläufe in der Wettkampfvorbereitung leiden deutlich unter diversen Isolations-und Schutz-Maßnahmen.

Ob und wie die sportliche Wende noch gelingt, wird nicht zuletzt vom psychologischen Umgang der Athleten mit der angespannten Gesundheitssituation abhängen. "Das ist jetzt keine normale Weltmeisterschaft mehr. Standards schaffen Sicherheit, und die haben sich verändert", sagte der DLV-Chefcoach der ARD: "Jetzt sind vor allem unsere Psychologen gefordert. Der eine wird das besser verarbeiten als der andere."