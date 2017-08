01:19 min | 04.08.2017 | Das Erste Robert Harting mit einem Wurf im Finale Zum Auftakt der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London hat sich Diskuswerfer Robert Harting für das Finale qualifiziert. Gleich im ersten Versuch warf der Berliner 65,32 Meter.

Diskus

Harting mühelos ins WM-Finale

Robert Harting hat einen Auftakt nach Maß bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London gefeiert. Der dreimalige Diskus-Weltmeister schaffte am Freitag (04.08.17) die Qualifikation für das Finale mit 65,32 m im ersten Versuch.

Ein Wurf hat Robert Harting gereicht, um sich für das Diskus-Finale am Samstag (ab 20.25 Uhr live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) zu qualifizieren. Der dreimalige Weltmeister aus Berlin warf gleich im ersten Versuch 65,32 m. Gefordert waren 64,50 m. "Das war der Plan. Ich fühle mich gut, bin momentan körperlich gut drauf", sagte der 32-jährige Berliner. Vor fünf Jahren war Harting an gleicher Stelle Olympiasieger geworden. "Ich komme hier rein, fühle mich wohl», sagte Harting. «Ich kann alles anfassen, es gibt mir alles Energie." Nun kämpft er an der Themse um seinen vierten Weltmeister-Titel. 2009, 2011 und 2013 hatte Harting jeweils Gold geholt, 2015 fehlte er bei der WM in Peking in Folge seines Kreuzbandrisses. Damals hatte sich Piotr Malachowski Gold gesichert. In London benötigte der Pole ebenfalls nur einen Versuch (65,13 m), um am Samstag dabei zu sein.

Der starke Jamaikaner Fedrick Dacres und der zweite Deutsche, Martin Wierig aus Magdeburg, werfen erst in der zweiten Quali-Gruppe (ab 21.45 Uhr). Rio-Olympiasieger Christoph Harting hatte sich nicht für die WM qualifiziert.