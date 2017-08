1.500 m

Klosterhalfen und Klein im Halbfinale

Deutschlands Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen hat bei der WM in London das Halbfinale über 1.500 m erreicht. Auch Hanna Klein ist weiter.

Klosterhalfen wurde in ihrem Vorlauf in 4:03,60 Minuten Sechste und zog mit der insgesamt zehntschnellsten Zeit in die nächste Runde am Samstag (05.08.17, ab 20.35 Uhr/live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) ein. Hanna Klein aus Schorndorf, die ebenso wie die U23-Europameisterin ihr WM-Debüt gab, erreichte in 4:09,32 Minuten ebenfalls das Semifinale der besten 24 Läuferinnen.

Als Europas Antwort auf Afrikas Elite gehandelt

"Ich war zu ungeduldig und habe nicht gewartet", sagte Klosterhalfen, die bis zur Schlussrunde das Rennen angeführt hatte und beinahe für ihr hohes Tempo bestraft wurde: "Jetzt freue ich mich auf das Halbfinale. Es wird aber hart, ich denke überhaupt nicht über das Finale nach." Die 20-Jährige, die schon als Europas Antwort auf Afrikas Elite gehandelt wird, war in diesem Jahr als erste Deutsche seit der Wiedervereinigung unter vier Minuten geblieben. Die 20-Jährige hatte damit als jüngste Läuferin der Geschichte das Triple aus 800 m unter zwei Minuten (1:59,65), 1.500 m unter vier und 5.000 m (14:51,38) unter 15 Minuten geschafft.

Favoritinnen geben sich keine Blöße

Für die beste Vorlaufzeit sorgte Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Genzebe Dibaba. Die Äthiopierin gewann ihr Rennen in 4:02,67 Minuten vor der überraschend schnellen 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya (4:02,84). Die Südafrikanerin wagt in London den Doppelstart. Damit dürfte auch die Testosteron-Debatte, in deren Mittelpunkt die 26-Jährige steht, wieder Fahrt aufnehmen. Die erste Hürde schaffte zudem 1.500-m-Olympiasiegerin Faith Kipyegon (Kenia/4:03,09) ohne Probleme.