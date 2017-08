04:36 min | 05.08.2017 | Das Erste 1.500 m: Klein stürmt ins Finale 1.500-m-Läuferin Hanna Klein hat sich überraschend für das WM-Finale qualifiziert. Sie lief als Halbfinalfünfte ihres Laufes ins Ziel.

1.500 m

Klein furios ins Finale - Klosterhalfen scheitert

Hanna Klein hat in London sensationell den Sprung ins 1.500-m-Finale geschafft und ließ im Halbfinale sogar Gold-Favoritin Genzebe Dibaba hinter sich. Medaillenhoffnung Konstanze Klosterhalfen scheiterte hingegen.

Hanna Kleins Auftritt im ersten Halbfinale am Samstagabend (05.08.17) war beeindruckend. Als Fünfte lief die 24 Jahre alte Psychologie-Studentin aus Schorndorf in 4:04,45 Minuten direkt ins Finale am Montag (22.50 Uhr live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) und ließ dabei sogar Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Genzebe Dibaba aus Äthiopien hinter sich, die als Sechste nur über die Zeit in den Endlauf einzog. Klein konnte es kaum fassen: "Ich kann es nicht glauben. Ich habe gerade Dibaba geschlagen. Ich habe davon geträumt."

Klosterhalfen: "Die anderen sind auch saustark"

Konstanze Klosterhalfen musste im zweiten Semifinale dann Lehrgeld zahlen. Die deutsche Laufhoffnung lief von vorne weg, deklassierte das Feld zeitweise um 30 Meter, brach am Ende allerdings ein und schied als Achte in 4:06,58 Minuten aus. "Die anderen sind auch saustark", sagte sie: "Ich dachte, es reicht so, aber wenigstens habe ich alles gegeben." Klosterhalfen war in diesem Jahr als erste Deutsche seit der Wiedervereinigung unter vier Minuten über 1.500 m geblieben und hatte damit als jüngste Läuferin der Geschichte das Triple aus 800 m unter zwei Minuten (1:59,65), 1.500 m unter vier und die 5.000 m (14:51,38) unter 15 Minuten erreicht.

Keine Blöße gaben sich dagegen 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya (4:03,80/Südafrika) und 1.500-m-Olympiasiegerin Faith Kipyegon (4:03,54/Kenia).