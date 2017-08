IAAF: Russlands Leichtathleten bleiben suspendiert

Der Leichtathletik-Weltverband hat die Suspendierung des russischen Verbandes bestätigt, allerdings dürfen 19 russische Athleten bei der WM unter neutraler Flagge starten. Dies teilte die IAAF vier Tage vor der Eröffnung der Weltmeisterschaften in London nach einer Councilsitzung in der britischen Hauptstadt mit.

Russland bleibt ausgeschlossen, aber Russen sind dabei. Klingt widersprüchlich, ist für IAAF-Präsident Sebastian Coe aber kein Widerspruch. "Wir haben Fortschritte erkannt", sagt der frühere Weltklasse-Mittelstreckler. "In London sind 19 Russen am Start, die unter neutraler Flagge teilnehmen, weil sie die Anforderungen im Anti-Doping-Programm erfüllt haben." Das heißt, die betreffenden Athleten starten mit einer Sondergenehmigung, da sie nachgewiesen haben, außerhalb des Anti-Doping-Systems ihres Landes getestet worden zu sein. Bei der WM werden sie unter Aufsicht der britischen Dopingfahnder kontrolliert. Laut des russischen Leichtathletik-Verbandes RUSAF wird der "neutrale Kader" von Russlands Nationalcoach Juri Borsakowski angeleitet. Nach dem von der IAAF ausgesprochenen Bann im November 2015 durfte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro nur die russische Weitspringerin Darja Klischina teilnehmen. Im vergangenen Jahr war außerdem noch Whistleblowerin und Mittelstreckenläuferin Julia Stepanowa ein Startrecht zuerkannt worden.

Noch ungelöste Probleme beim Thema Doping

Mit der ungewöhnlichen Maßnahme verfolgt der Weltverband IAAF offenbar eine Doppelstrategie. Zum einen soll der Fairplay-Gedanke einzelner russischer Athleten gewürdigt werden, auf der anderen Seite bleibt die Null-Toleranz-Politik gegenüber Russlands Verband weiterhin bestehen, "da einige wichtige Schritte noch nicht getan worden seien", so Rune Andersen, Leiter der IAAF-Taskforce. Er hatte der Führung des Weltverbandes einen Bericht mit der Empfehlung vorgelegt, die seit November 2015 gültige Sperre wegen systematischen Dopings nicht aufzuheben. Wichtigstes Argument gegen eine Aufhebung der Suspendierung ist die noch nicht vollständig arbeitsfähige Anti-Doping-Agentur Russlands (RUSADA). "Die Agentur hat früher mehr als 18.000 Doping-Tests pro Jahr gemacht, momentan sind es nur ein paar Tausend", berichtete Andersen.

Kein grundsätzlicher Wandel in der Anti-Doping-Kultur

Die IAAF knüpft die Aufhebung des Ausschlusses von Russlands Leichtathleten an zwei noch nicht erfüllte Bedingungen: Ein vollständig funktionierendes Kontrollsystem in Russland aufzubauen sowie den McLaren-Report einzugestehen - den Untersuchungsbericht des WADA-Chefermittlers Richard McLaren, wonach es von 2011 bis 2016 ein systematisches Doping- und Betrugssystem in der Sportgroßmacht gab. "Wir haben von den Russen die Bestätigung immer noch nicht bekommen", sagte Andersen. Der russische Verband habe noch nicht zur Zufriedenheit demonstriert, dass es einen Wandel in der Anti-Doping-Kultur gegeben habe, so der Norweger weiter. Demnach sollen zwei russische Trainer weiterhin in der Leichtathletik tätig sein, obwohl die beiden wegen Doping-Verstrickungen lebenslang gesperrt sind.

IAAF konsequent - IOC zögert noch

IAAF-Präsident Coe begründet die Null-Toleranz-Politik mit der Interessenswahrung für die Leichtathletik. "Ich spreche nicht für andere Sportarten, aber es ist der richtige Prozess und es bleibt der richtige Prozess, der irgendwann in der Wiederzulassung Russlands enden wird." Während der Leichtathletik-Weltverband seinen Kurs weiter verfolgt, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) immer noch keine Entscheidung gefällt, wie es mit Russland nach dem Doping-Skandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi umgehen will. Offen bleibt daher, ob das IOC für die nächsten Winterspiele 2018 in Pyeongchang einzelne russische Athleten zulassen oder einen Kollektiv-Bann aussprechen wird.