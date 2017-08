100 m

Lückenkemper verpasst das 100-m-Finale

Gina Lückenkemper hat das 100-m-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London verpasst. Die 20-Jährige schied im Halbfinale aus. Elaine Thompson aus Jamaika setzte ein Ausrufezeichen.

Die Dortmunderin erwischte am Sonntag (06.08.17) in ihrem stark besetzten Halbfinale einen schwachen Start und kam in 11,16 Sekunden als Sechste ins Ziel. Den Lauf gewann Tori Bowie aus den USA in 10,91 Sekunden. "Ich habe eine paar technische Fehler hintenraus gehabt. Aber mit dem Rennen kann ich zufrieden sein. Ich hatte ja gestern schon erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Alles andere wäre Zugabe gewesen", sagte Lückenkemper dem "ZDF", die direkt nach vorne schaute: "Am nächsten Wochenende geht es mit der Staffel ja nochmal rund."

Die niederländische Mitfavoritin auf Gold, Dafne Schippers, gab sich keine Blöße und qualifizierte sich als Zweite ihres Halbfinals in 10,98 Sekunden für den Endlauf. Die Weltjahresbeste Elaine Thompson aus Jamaika setzte mit 10,84 Sekunden ein Ausrufezeichen. An ihr wird bei der Medaillenvergabe heute Abend im Finale (22.50 Uhr) kein Weg vorbeiführen.

Elf-Sekunden-Schallmauer geknackt

Im Vorlauf am Samstag (05.08.17) hatte Lückenkemper mit einem unbekümmerten Auftritt erstmals die Schallmauer von elf Sekunden geknackt. "Dass es jetzt mit der zehn vor dem Komma geklappt hat, ist einfach wahnsinnig geil. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so schnell renne", hatte die 20-Jährige nach ihrem 10,95-Sekunden-Lauf gesagt. Als bisher letzte Deutsche war Katrin Krabbe mit 10,91 bei ihrem WM-Titel 1991 in Tokio unter elf Sekunden gelaufen. Tatjana Pinto hatte sich im Vorlauf einen Fehlstart geleistet und wurde disqualifiziert.