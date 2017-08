200 & 400 m

Auf Johnsons Spuren - Van Niekerk will das Double

Mit Usain Bolt geht die Lichtgestalt der Leichtathletik nach der WM in Rente. Wer kann dem Jamaikaner nachfolgen? Viele glauben Wayde van Niekerk. Der Südafrikaner geht in London das Gold-Double an, über 400 und 200 m. So gesehen wandelt der Weltrekordler eher auf den Spuren des legendären Michael Johnson - mit der Unterstützung einer Uroma.

Sie hat weiße Haare, drei Kinder, fünf Enkel, fünf Urenkel und ist 75 Jahre alt. Und sie macht dem schnellsten 400-m-Läufer der Welt Beine. Wayde van Niekerk wird seit fünf Jahren von Ans Botha trainiert. Und irgendwie harmoniert das ungleiche Duo. Van Niekerk hat drei Wochen vor dem Start der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London seinen 25. Geburtstag gefeiert. 50 Jahre Altersunterschied scheinen kein Hindernis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu sein. Ganz im Gegenteil. Nach dem WM-Gold von Peking verbesserte der Südafrikaner bei den Olympischen Spielen in Rio einen der "ewigen" Leichtathletik-Rekorde: In 43,03 Sekunden preschte er zu Gold und pulverisierte den seit 1999 bestehenden Weltrekord von Michael Johnson (43,18).

Auf der Bahn scheint die ganz große Karriere programmiert. Um in Boltsche Fußstapfen treten und Millionen Fans weltweit für die Leichtathletik begeistern zu können, bedarf es aber wohl mehr als Titel, Medaillen und Rekorde. Bolt selbst glaubt, dass van Niekerk das Zeug dazu hat.

Bolt: "Er ist eine große Person"

"Er hat gezeigt, dass er die Herausforderung annimmt, er ist bodenständig und bescheiden, er ist eine große Person", sagt der Jamaikaner schon über den Südafrikaner. "Es ist eine riesige Ehre, von Usain zu lernen und ihn zu treffen", meint van Niekerk über die Bekanntschaft mit Bolt. Dies sei sehr aufregend für ihn, zugleich bringe das ein "hohes Maß an Verantwortung" mit sich.

Botha: "Wayde ist nicht für Bronze hier"

Dabei ist der Einfluss von Ans Botha für den jungen Sprinter aus Afrika nicht zu unterschätzee. "Sie ist eine fantastische Frau. Sie spielt eine riesengroße Rolle für das, was ich heute bin", sagt van Niekerk. "Sie sorgt dafür, dass ich dabei diszipliniert und fokussiert bleibe." Am Anfang der Zusammenarbeit hat Botha ihren Schützling zunächst mal davon überzeugt, sich mehr auf die 400 m zu konzentrieren. Doch van Niekerk ist auch Weltklasse über 200 m. 19,84 Sekunden ist er in diesem Jahr schon gelaufen. Seine Trainerin macht aus dem ehrgeizigen Ziel ihres Schützlings für London kein Geheimnis: Gold über 200 und 400 m. "Er ist nicht für Bronze hier", sagt Botha. Johnson hat das sogar zweimal geschafft: bei der WM 1995 in Göteborg und bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta.

Botha wird van Niekerk wohl noch ein paar Jahre begleiten, denn die rüstige Urgroßmutter will weitermachen. "Ich sehe keinen Grund, warum ich mich zur Ruhe setzen und Däumchen drehen sollte", sagt sie. Das wird ihren Schützling freuen.