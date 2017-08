03:13 min | 05.08.2017 | Das Erste 100 m: Lückenkemper erstmals unter 11 Sekunden! Sprinterin Gina Lückenkemper hat zum WM-Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Dortmunderin lief in 10,95 Sekunden persönliche Bestzeit. Der Lauf und das Interview mit der 20-Jährigen im Video.

100 m

Lückenkemper sprintet unter elf Sekunden

Gina Lückenkemper ist mit einem Paukenschlag ins 100-m-Halbfinale der Leichtatletik-WM in London gesprintet. Die 20-Jährige lief mit 10,95 Sekunden persönliche Bestzeit. Die letzte Deutsche, die unter elf Sekunden gelaufen ist, war Katrin Krabbe vor 26 Jahren. Tatjana Pinto schied mit einem Fehlstart aus.

Die Dortmunderin Gina Lückenkemper knackte am Samstag (05.08.17) vollkommen unbekümmert und entspannt die Schallmauer von elf Sekunden. Die erst 20-Jährige, deren Paradestrecke eigentlich die 200 m ist, gewann ihren Vorlauf. "Dass es jetzt mit der zehn vor dem Komma geklappt hat, ist einfach wahnsinnig geil", sagte Lückenkemper: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so schnell renne. Hier in diesem Stadion, bei so einer tollen Atmosphäre. Mal gucken, ob es im Halbfinale noch einen Tacken schneller geht."

Einen bitteren Vormittag im Londoner Olympiastadion erlebte Tatjana Pinto. Die Paderbornerin leistete sich in ihrem Vorlauf einen Fehlstart und wurde disqualifiziert.

01:00 min | 05.08.2017 | Das Erste 100 m: Fehlstart - Tatjana Pinto disqualifiziert Bitterer WM-Auftakt für Tatjana Pinto: Die Paderbornerin leistete sich im Vorlauf einen Fehlstart und wurde disqualifiziert.

Zuletzt Krabbe 1991 unter elf Sekunden

Lückenkemper, die am Sonntag noch das Halbfinale (ab 20.10 Uhr) und möglicherweise Finale (22.50 Uhr) vor sich hat, war bereits bei den deutschen Meisterschaften am 8. Juli in Erfurt mit 11,01 dicht an einer Zehn-Sekunden-Zeit dran gewesen. Die EM-Dritte über 200 m ist damit erst die siebte deutsche Sprinterin, die unter elf Sekunden blieb. Als bisher letzte Deutsche war Katrin Krabbe mit 10,91 bei ihrem WM-Titel 1991 in Tokio unter elf Sekunden gelaufen.

"Deutscher Sprint ist geil"

Dieses Zeichen gesetzt zu haben, war Lückenkemper besonders wichtig. Denn die schnellen Läuferinnen und Läufer des DLV waren in den vergangenen Jahren ja nicht besonders überzeugend. Julian Reus war erst am Freitag (04.08.17) über 100 m im Vorlauf gescheitert. "Deutscher Sprint ist geil, deutscher Sprint kann auch was", stellte Lückenkemper jetzt fest. "Ich wusste, dass es in mir steckt, mein Coach wusste, dass es in mir steckt. Es ist unbeschreiblich schön, dass es jetzt geklappt hat."

Thompson und Bowie mit angezogener Handbremse

Auch die Top-Favoritinnen hinterließen wie Lückenkemper einen starken Eindruck. Olympiasiegerin Elaine Thompson (Jamaika) und die US-Amerikanerin Tori Bowie liefen mit angezogener Handbremse 11,05 Sekunden, Europameisterin und 200-m-Weltmeisterin Dafne Schippers (Niederlande) zeigte bei ihren 11,08 Sekunden ebenfalls nicht ihr volles Potenzial.