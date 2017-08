20 km Gehen

Linke geht wie in Rio als Fünfter ins Ziel

Der Geher Christopher Linke aus Potsdam hat die erhoffte Medaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London knapp verpasst. Nach einem sehr schnellen Rennen über 20 km kam der 28-Jährige knapp 30 Sekunden nach dem neuen Weltmeister aus Kolumbien als Fünfter ins Ziel. Die beiden anderen DLV-Geher Nils Brembach und Hagen Pohle belegten die Plätze 15 und 17.

Christopher Linke bewegte sich am Sonntag (13.08.17) von Beginn an immer in der erweiterten Spitze des Feldes, überließ aber zunächst anderen die Führungsarbeit. So machte neben dem Weltjahresschnellsten Wang Kaihua aus China auch Tom Bosworth kräftig Tempo - das allerdings nur bis kurz nach der Halbzeit des Rennens: Die Gehrichter nahmen den schon zweimal verwarnten Briten nach dem dritten geahndeten Fehler aus dem Rennen. Bosworth konnte sein Pech nicht fassen, er brach am Streckenrand völlig enttäuscht in Tränen aus.

Nach dieser Disqualifikation nahm das Rennen endgültig Fahrt auf, die Favoriten verschärften das Tempo. Linke machte dabei lange Zeit eine gute Figur, konnte dann aber in der entscheidenden Phase nicht mehr mit den Schnellsten mithalten. Der Südafrikaner Lebogang Shange, der Russe Sergej Schirobokov aus dem Team der neutralen Athleten und Eider Arevalo aus Kolumbien setzten sich etwa drei Kilometer vor dem Ziel von Linke und dem Brasilianer Caio Bonfim ab - diesen Vorstoß konnte der Deutsche nicht mehr kontern.

Linke schneller als der Titelverteidiger

Eider Arevalo gewann den WM-Titel in kolumbianischer Landesrekord-Zeit.

Auf dem letzten Kilometer machte schließlich der Kolumbianer Arevalo das Rennen von vorne weg. Er kam als Erster in 1:18:53 Stunden (Landesrekord) knapp vor Schirobokow (1:18:55) ins Ziel. Die Bronzemedaille sicherte sich Bonfim (1:19:04), der dem entkräfteten Shange (1:19:18) noch den Podestplatz wegnahm. Linkes Zielzeit: 1:19:21 Stunden - neun Sekunden vor Kaihua, der nur Sechster wurde, und 36 Sekunden vor Titelverteidiger Miguel Angel Lopez aus Spanien (10.). Bundestrainer Andre Höhne zeigte sich voll zufrieden mit der Leistung des besten deutschen Gehers in London: "Das ist ein super guter fünfter Platz." Auch bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Jahr sowie bei den Europameisterschaften 2014 war Linke bereits Fünfter geworden.

Nils Brembach kam in beim WM-Rennen in London in persönlicher Bestzeit (1:20:42) als 15. ins Ziel, Hagen Pohle wurde in Saisonbestzeit (1:20:53) 17. Beide starten wie Linke für den SC Potsdam. Die letzte WM-Medaille eines deutschen Gehers hatte der Potsdamer Andreas Erm 2003 in Paris mit Bronze über 20 km gewonnen.