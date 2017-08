Interview

Lückenkemper: Medaille? "Dann rasten wir aus"

Gina Lückenkemper ist aktuell Deutschlands beste Sprinterin. Die 20-Jährige im Interview mit Sportschau.de über ihre Ziele bei der WM in London, Medaillenträume und den Abschied von Usain Bolt.

Gina Lückenkemper, Ihre erklärte Lieblingsstrecke waren immer die 200 m, in diesem Jahr und auch in London sind sie auf den 100 m unterwegs. Wie kommt das?

Lückenkemper: Ich hatte seit den Olympischen Spielen in Rio Fußprobleme. Irgendwann hat sich herausgestellt, dass es am Schuh lag. Ich habe ihn dann gewechselt und bin seit April schmerzfrei, aber über 200 m fehlen die Trainingseinheiten.

Es läuft ja auch sehr gut über die 100 m. Bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt haben Sie im Vorlauf in 11,01 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Haben Sie die 100 m jetzt richtig lieb gewonnen?

Lückenkemper: Dieses Jahr mutiere ich zur richtigen Kurzsprinterin. (lacht) Es macht mir auch Spaß, so ist es nicht. Aber ich liebe halt die Kurven, und die habe ich bei den 100 m nicht oder nur dann, wenn ich die 4x100-m-Staffel laufe.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Lückenkemper: Da wird dann wieder beides gerannt. Da können wir uns dann hoffentlich wieder in der Vorbereitung auf beides konzentrieren.

Sie haben mit dem DLV-Quartett schon große Erfolge gefeiert und in diesem Jahr bei der inoffiziellen Staffel-WM sogar sämtliche Favoritinnen geschlagen und den Sieg geholt. Was ist bei der WM drin?

Lückenkemper: Wir werden bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitzureden haben. Die Mädels sind alle fit, die Stimmung untereinander ist gut und im Staffeltraining sah es bislang echt gut aus. Es wird richtig rund gehen. Man muss das Ganze aber realistisch sehen. Wenn die USA in Topbesetzung durchkommen, haben wir keine Chance. Das gilt eigentlich auch für die Jamaikaner. Wenn die vernünftig durchkommen mit vernünftigen Wechseln, sind sie auch für uns nicht wirklich erreichbar. Aber die Briten, die bei Olympia die Bronzemedaille geholt haben, haben wir dieses Jahr bislang in Schach gehalten, und das wollen wir auch in London wieder tun. Man hat oft genug gesehen, dass auch mal was schiefgehen kann bei den anderen Staffeln. Die Amis haben jedes Mal, wenn wir nach Rio gegen sie gelaufen sind, den Stab fallen lassen. Das kann natürlich auch bei der eigenen Staffel passieren. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken.

Was machen Sie, wenn Sie tatsächlich eine Medaille holen?

Lückenkemper: Durchdrehen. Dann rasten wir komplett aus.

Angenommen, Sie würden Vierte und bekämen Ihre Medaille nach bekannt gewordenen Dopingfällen erst in vier oder fünf Jahren. Wie wäre das für Sie?

Lückenkemper: Dann wäre ich heftig angepisst. Anders kann ich das wirklich nicht sagen. Das ist ein Moment, den kann mir nie wieder jemand wiedergeben. Dieses Gefühl geht dann komplett verloren. Letzten Endes wurde mir das geklaut. Also wenn mir das passieren würde, uh, da wäre ich schon sauer.

Liegt Ihr Augenmerk besonders auf der Staffel?

Lückenkemper: Mir ist beides sehr wichtig, sowohl der Einzelstart über 100 m als auch die 4x100-m-Staffel. Ich habe ja auch eine Woche Zeit zwischen den Läufen, von daher ist das kein Problem. Da kann ich mich nochmal völlig neu drauf fokussieren. Erst einmal steht klar der Einzelstart im Fokus, da werde ich mich voll drauf konzentrieren.

Wie lautet da die Zielsetzung?

Lückenkemper: Halbfinale und Bestzeit sind mein Ziel. Ich denke schon, dass es nochmal ein bisschen schneller geht. Ich möchte auf jeden Fall eine Zeit unter 11 Sekunden in Angriff nehmen. In Erfurt hat sich gezeigt, dass das drin ist. Im Vorlauf mit der 11,01, das war ein grandios guter Lauf, alles passte, aber da bin ich die letzten Meter nicht mehr gerannt, weil es eben ein Vorlauf war. Ich habe gedacht, das wird eh nicht so schnell werden. Und dann die Überraschung. Das wird mir in London nicht nochmal passieren. Das Finale wäre ein bisschen hochgegriffen, da müsste ich im Halbfinale schon eine krasse persönliche Bestzeit aufstellen.

Der Größte Ihrer Zunft sagt in London bye-bye. Was sagen Sie zum Abschied von Usain Bolt?

Lückenkemper: Er war viele Jahre der Star in der Leichtathletik. Es geht ein ganz Großer. Aber ich denke, es ist auch langsam für ihn an der Zeit, es gibt viele aufstrebende Talente. Schade finde ich, wie sehr sich alle jetzt nur noch auf Bolt stürzen. In Monaco beim Diamond-League-Meeting hat man teilweise andere Starter herausgenommen, um den Lauf so zu gestalten, dass er ihn auch gewinnen kann. Das finde ich traurig. Verlieren ist menschlich. Es wird alles so inszeniert, er als Usain der Übermächtige, aber auch ein Usain Bolt kann mal verlieren. Aber wenn es bei mir zeitlich hinhaut, werde ich mir das Männer-Finale natürlich angucken. Hoffentlich live im Stadion.

Wird er der Leichtathletik sehr fehlen?

Lückenkemper: In Deutschland zum Beispiel ist es vielleicht ein bisschen doof, weil er der einzige Leichtathlet ist, den alle kennen. Vielleicht kennt der eine oder andere noch Robert Harting oder auch Thomas Röhler, aber das ist schon schwieriger. Mit Usain Bolt bringt weltweit jeder die Leichtathletik in Verbindung. So jemand fehlt dann letzten Endes, weil wir ihn im Moment nicht haben. Das heißt aber nicht, dass nicht der Nächste schon in den Startlöchern steht. Das wird man ja dann in London sehen.

Das Interview führte Bettina Lenner, sportschau.de