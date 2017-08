02:54 min | 12.08.2017 | Das Erste Diskuswurf: Freimuth haut die Scheibe raus Rico Freimuth hat bei der WM in London im Diskuswerfen viel Boden gut gemacht. Der Zehnkämpfer liegt auf dem Silberrang. Vierter ist Kai Kazmirek. Die besten Versuche im Video.

Zehnkampf

Mayer weiter vorne, Freimuth peilt Silber an

Der WM-Zehnkampf-Krimi um die Medaillen wird immer spannender. Fünf Athleten haben vor den drei letzten Disziplinen mehr als 6.000 Punkte gesammelt. Rico Freimuth ist als Bester aus dem DLV-Duo auf Silber-Kurs - hinter dem Überflieger Kevin Mayer aus Frankreich.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 7. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Rico Freimuth 3. UKR Oleksij Kasianow 4. GER Kai Kazmirek 5. CAN Damian Warner Alle Platzierungen

Bei der Leichtathletik-WM im Olympiastadion in London geht der Zehnkampf langsam aber sicher in seine entscheidende Phase. Nach dem Diskuswurf, der in zwei Gruppen absolviert wurde, liegt weiter der Franzose Kevin Mayer vorne. Der Olympia-Zweite und Topfavorit auf den WM-Titel schleuderte den Diskus auf für ihn ordentliche 47,14 m - seine Bestleistung in dieser Disziplin liegt seit diesem Jahr bei 50,13 m. Damit hat er als Führender der Gesamtwertung 6.296 Punkte auf dem Konto.

Momentan nur 24 Punkte hinter ihm rangiert der Weltjahresbeste Rico Freimuth (SV Halle/6.272) auf Platz zwei. Der 29 Jahre alte WM-Dritte von Peking 2015 warf den Diskus als einziger über 50 m - 51,17 m brachten ihm wertvolle Punkte ein im Kampf um die Medaillen. Dasselbe gilt für den Ukrainer Alexej Kasjanow, der 48,79 m warf und so plötzlich Dritter in der Gesamtwertung ist (6.095). Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied/6.080) hat nach seinem besten Wurf auf 45,06 m als Vierter ebenfalls noch beste Chancen auf eine Medaille. Damian Warner aus Kanada, Vize-Weltmeister in Peking, warfen indiskutable 40,67 m auf Platz fünf zurück (6.048). Zuvor hatte der 27-Jährige in 13,63 Sek. die beste 110-m-Hürdenzeit aller Teilnehmer auf die Bahn gebracht und einen Sprung nach vorne gemacht.

Vorentscheidung im Stabhochsprung?

Im jetzt folgenden Stabhochsprung (im Livestream auf sportschau.de) könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Medaillen fallen. Mayer hat hier 5,40 m als Bestleistung stehen, Kasjanow (4,82), Freimuth (4,90) und Kazmirek (5,20) sind schwächer einzuschätzen. Auch im Speerwurf (18.30/19.55 Uhr) ist der 25-Jährige mit einer Bestleistung von 70,54 m klar am stärksten einzuschätzen. Freimuth und Kazmirek können um die 65 m werfen, der Ukrainer hat als Bestleistung 55,84 m stehen. Die letzte Disziplin ist der 1.500-m-Lauf (21.45 Uhr).

Mayer bereits mit drei persönlichen Bestleistungen

Kevin Mayer scheint das WM-Gold kaum noch zu nehmen sein.

Mayer liefert in London einen WM-Wettkampf auf durchgehend hohem Niveau ab: Die 13,75 Sek. über 110 m Hürden waren schon die dritte persönliche Bestleistung, die er in London ablieferte - wohlgemerkt in der sechsten Disziplin des Wettkampfs. Der Weltjahresbeste Freimuth hatte schon am Ende des ersten Tages den Hut vor der Leistung des Franzosen gezogen: "Ich hätte Mayer nicht so stark erwartet, aber er dürfte nicht mehr zu schlagen sein. Aktuell ist er der Beste, das muss ich neidlos anerkennen." Er scheint bereits vor den letzten Disziplinen als Nachfolger von Titelverteidiger Ashton Eaton, der seine Karriere beendet hat, festzustehen. Wenn Mayer in den drei letzten Disziplinen (1.500 m in 4:18,04 Min.) Bestleistungen erreicht, würde er den bestehenden Zehnkampf-Weltrekord von Eaton (9.045) übertreffen.

Hardee gibt auf

Nicht mehr mit dabei beim Wettstreit um Edelmetall ist Trey Hardee aus den USA: Der 33 Jahre alte Weltmeister von 2009 und 2011 lag als Fünfter nach dem ersten Tag aussichtsreich im Rennen. Nach einem Sturz im Hürdenlauf gab er schließlich nach drei Fehlversuchen mit dem Diskus auf. Auch Mihail Dudas aus Serbien und der Russe Ilya Schkurenew aus dem Team der neutralen Athleten sind nach Stürzen über die Hürden aus dem Rennen. Der 25 Jahre alte WM-Debütant Mathias Brugger vom SSV Ulm musste bereits nach dem Hochsprung wegen Knieproblemen aufgeben. Von ursprünglich 35 Athleten sind noch 23 im Wettbewerb vertreten.