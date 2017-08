01:33 min | 13.08.2017 | Das Erste Diskuswurf: Perkovic in anderen Dimensionen Diskus-Olympiasiegerin Sandra Perkovic hat das Finale bei der WM in London klar beherrscht und Gold gewonnen. Nadine Müller kam auf Rang sechs, Julia Harting wurde Neunte.

Diskuswurf

Müller bei Perkovics Gold-Show auf Platz sechs

Die deutschen Werferinnen sind bei der WM in London komplett leer ausgegangen. Im Diskus-Finale verpasste Nadine Müller Bronze um mehr als zwei Meter, Julia Fischer verpasste als Neunte den Endkampf. Gold ging an die große Favoritin.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Finale Gold CRO Sandra Perkovic Silber AUS Dani Stevens Bronze FRA Mélina Robert-Michon 4. CUB Yaime Pérez 5. CUB Denia Caballero 6. GER Nadine Müller 9. GER Julia Harting Alle Platzierungen

Sandra Perkovic aus Kroatien hat das Diskuswurf-Finale in London am Sonntagabend (13.08.17) zu einer eindeutigen Angelegenheit gemacht: Bereits im ersten Durchgang warf die Weltjahresbeste die Scheibe auf 69,30 m und setzte sich damit an die Spitze des zwölfköpfigen Feldes. Die Olympiasiegerin von Rio und Weltmeisterin von 2013 steigerte sich danach noch: Als einzige Finalistin kam sie über 70 Meter - 70,31 standen am Ende für sie zu Buche. Silbermedaillengewinnerin Dani Stevens aus Australien (66,82) kam allerdings in ihrem sechsten und letzten Versuch noch einmal ziemlich nah ran: Mit 69,64 m warf die Weltmeisterin von 2009 persönliche Bestleistung. Rang drei ging an Melina Robert-Michon aus Frankreich mit 66,21 m.

Mit Saisonbestleistung wäre mehr drin gewesen

Nadine Müller hat zwei WM-Medaillen in ihrer Sammlung.

Die Bronze-Weite der Französin hat Nadine Müller in dieser Saison bereits übertroffen (65,76). Doch im Finale in London konnte sie nicht in diesem Bereich werfen. 64,13 m legte sie im ersten Versuch hin - weiter ging es für die 31 Jahre alte Athletin vom SV Halle nicht hinaus. Platz sechs ist das schlechteste WM-Ergebnis der vergangenen sechs Jahre für Müller. In Peking vor zwei Jahren hatte sie Bronze gewonnen, 2011 in Daegu sogar Silber. Dazwischen gab es 2013 in Moskau Platz vier.

Auch Harting nicht in Topform

Julia Harting schaffte es nicht in den Endkampf der besten Acht.

Noch schlechter als für Müller lief es für Julia Harting, die Ehefrau des dreimaligen Weltmeisters Robert Harting. Die WM-Fünfte von Peking und EM-Dritte des vergangenen Jahres brachte nur einen gültigen Wurf auf den Rasen im Londoner Olympiastadion. Mit 61,34 m blieb sie deutlich unter ihrer Saisonbestleistung (63,63). Die 27 Jahre alte Werferin vom SSC Berlin verpasste den Endkampf der besten Acht um 22 Zentimeter, musste sich am Ende mit Platz neun zufrieden geben. Anna Rüh war bereits in der Qualifikation gescheitert.

Vor den Diskuswerferinnen waren auch die Speer- und Hammerwerferinnen sowie die Kugelstoßerinnen des DLV bei der WM in London ohne Medaille geblieben. Bei den Männern ließ immerhin der Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter das deutsche Team jubeln.