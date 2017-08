02:19 min | 11.08.2017 | Das Erste Diskuswurf: Müller beweist Nervenstärke Diskuswerferin Nadine Müller hat es bei der WM in London spannend gemacht. Müller warf im letzten Versuch 63,35 m und qualifizierte sich damit direkt für das Finale.

Diskuswurf

Müller und Harting weiter, Rüh schon raus

Die deutschen Diskuswerferinnen haben nicht überzeugen können: Nadine Müller und Julia Harting zogen mit Mühe ins Finale ein, Anna Rüh wurde lediglich 14. der Qualifikation.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q CUB Yaime Pérez 2. Q AUS Dani Stevens 3. Q FRA Mélina Robert-Michon 4. Q GER Nadine Müller 5. Q CHN Xinyue Su Alle Platzierungen

Bei den deutschen Leichtathleten läuft es bisher alles andere als rund. Und auch die Speerwerferinnen sind offenbar nicht in der Form, die schwache Bilanz aufhübschen zu können. Nadine Müller, die in diesem Jahr bisher beste Deutsche, brauchte drei Versuche für den direkten Einzug ins Finale am Sonntag (13.08.17/20.10 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de). Nur über die Weitenregel und mit einigem Zittern kam Julia Harting weiter. Anna Rüh scheiterte sogar schon in der Qualifikation. Dabei waren für das direkte Weiterkommen "nur" 62,50 m gefordert. Eine Weite, die eigentlich alle drei im Köcher haben. In London taten sie sich allerdings sehr schwer.

Zunächst sah es so aus, als ob auch Müller, die anders als ihre Teamkolleginnen in Gruppe B antrat, zittern müsste. Nach zwei Versuchen hatte die 31-Jährige mit 62,47 m noch keine finale Sicherheit. Im dritten Versuch machte die Hallenserin dann allerdings alles klar. Mit 63,35 m beendete sie die Qualifikation als insgesamt Sechstbeste. "Es war nicht so einfach wie sonst immer. Aber jetzt steht das große Q da, und ich bin sicher durch", stellte Müller zufrieden fest und eine Steigerung auf 65 m für das Finale in Aussicht. Ihre Saisonbestleistung steht bei 65,76 m.

Harting zittert sich auf Rang elf

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. Q CRO Sandra Perkovic 2. Q CUB Denia Caballero 3. Q BRA Andressa de Morais 4. q CHN Bin Feng 5. q GER Julia Harting 6. GER Anna Rüh Alle Platzierungen

In Müllers verletzungsbedingter Abwesenheit hatte Harting die deutschen Meisterschaften gewonnen. Doch die 27-Jährige läuft 2017 ihrer guten Vorjahresform, die ihren Diskus auf 68,67 m fliegen ließ, hinterher. Den Titel in Erfurt hatte die Berlinerin mit 63,63 m gewonnen, diesmal landete ihr bester Versuch unter den wachsamen Augen ihres Ehemanns Robert und des gemeinsamen Trainers Marko Badura bei 61,70 m. Damit wurde sie, während die zweite Quali-Gruppe warf, Stück für Stück durchgereicht. Am Ende war es allerdings Platz elf - die besten Zwölf treten im Finale an. Nicht so viel "Glück" hatte Rüh, deren 60,78 m nur zu Platz 14 reichten.

Perkovic in einer eigenen Liga

In Yaime Perez aus Kuba (65,58) und Dani Stevens (65,56) warfen zwei Konkurrentinnen in Müllers Zielbereich. In einer anderen Liga war einmal mehr die große Favoritin Sandra Perkovic unterwegs. Nach einem ungültigen setzte die schon einmal wegen Dopings gesperrte Kroatin mit 68,67 m im zweiten Versuch ein Ausrufezeichen.