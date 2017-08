Nachrichten

Norovirus hält deutsches Team in Atem

Gleich 13 Verdachtsfälle auf das Norovirus gibt es im deutschen WM-Team in London. Die Staffeln sind in Gefahr und Chefbundestrainer Idriss Gonschinska überlegt, auf Training zu verzichten.

Die Welle von Magen-Darm-Erkankungen hat das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM doch härter erwischt, als zunächst bekannt. Es gebe 13 Fälle in der Delegation, sagte Andrew Lichtenthal, leitender Verbandsarzt des DLV, am Mittwoch: "Es ist wahrscheinlich, dass sie das Norovirus haben." Ein Athlet oder eine Athletin habe deswegen sogar schon auf einen Start verzichten müssen. Zwei weitere Athleten und ein Betreuer weisen noch Symptome wie Erbrechen oder Durchfall auf und befinden sich in Isolation. "Wir wissen nicht, ob wir beide an den Start bringen können", sagte Lichtenthal und bezifferte die Einsatzchancen auf "50:50". Wegen der ärztlichen Schweigepflicht nannte der Arzt keine Namen. Unsicher soll derzeit allerdings sein, ob der DLV seine Staffeln zusammenbekommt.

Möglich wäre ein Start der beiden Athleten, weil die Wettkämpfe zeitlich später als die vom britischen Recht angeordneten 48 Stunden andauernde Quarantäne liegen. Der DLV teilte mit, dass alle Athleten-Hotels betroffen seien. Zuletzt hatte Medaillen-Kandidat Isaac Makwala aus Botswana nicht über die 200 m antreten dürfen.

"Keine normale Meisterschaft"

"Das ist sicher keine normale Meisterschaft, wir haben eine Ausnahmesituation", sagte Chefbundestrainer Idriss Gonschinska und fügte hinzu: "Die Vorbereitungsmechanismen haben sich verändert. Man muss sich überlegen, ob man überhaupt noch trainiert - weil es da ja Kontakte gibt." In Sachen Krisenmanagement und Ansteckungsgefahr sagte Lichtenthal: "Wir haben seit gestern jede normale physiotherapeutische Maßnahmen unterbunden."

Die Athleten seien angewiesen worden, verstärkt Desinfektionsmittel zu benutzen, sich regelmäßig die Hände zu waschen, überschwängliche Umarmungen, Händeschütteln und offen liegendes Obst zu meiden. Wer dagegen verstößt, werde nach Hause geschickt.