01:48 min | 12.08.2017 | Das Erste 5.000 m: Farah kann Edris nicht halten Favorit Mo Farah hat bei der WM in London über 5.000 m "mur" die Silbermedaille gewonnen, vor dem US-Amerikaner Paul Kipkemoi Chelimo. Zum WM-Titel lief der Äthiopier Muktar Edris.

5.000 m

"Nur" Silber in Mo Farahs letztem Bahn-Rennen

Mohamed Farah hat die Zuschauer auch im 5.000-m-Finale in London von den Sitzen gerissen: Nach einem packenden letzten Kilometer gewann der Brite dieses Mal aber nur Silber. Gold ging an Muktar Edris aus Äthiopien.

Geplant hatte Mohamed Farah diesen Samstagabend (12.08.17) anders: Seiner imponierenden Sammlung wollte er in seinem letzten großen Rennen auf der Bahn die siebte WM-Goldmedaille hinzufügen. Die WM in London hatte am Freitag vor einer Woche (04.08.17) mit Farahs Spurtsieg über 10.000 m begonnen. Acht Tage später verpasste der 34-Jährige über 5.000 m die Krönung: Er wollte sein fünftes "Double" in Folge gewinnen: Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau, 2015 in Peking sowie bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio hatte Farah jeweils Gold über die 5.000 und 10.000 m eingesammelt. Der Äthiopier Muktar Edris durchkreuzte

Farah kann sich nicht absetzen

Muktar Edris (l.) entthronte Mo Farah, der seit 2011 auf dieser Strecke immer Weltmeister war.

Das 15-köpfige Starterfeld ließ Farah und dessen britischen Teamkollegen Andrew Butchart nach dem Start zunächst immer wieder das Tempo an der Spitze bestimmen, nach gut der Hälfte des Rennens belauerten sich die Konkurrenten dann. Besonders hoch war die Geschwindigkeit in diesem Rennen nicht. Patrick Tiernan aus Australien versuchte erfolglos einen Vorstoß: Gut eineinhalb Runden vor Schluss verschärfte Farah das Tempo. Doch der Plan, sich dann von allen Verfolgern abzusetzen, misslang. Edris, dessen Teamkollege Yomif Kejelcha und der Amerikaner Paul Kipkemoi Chelimo liefen vorneweg auf die Zielgerade - Farah drohte zwischenzeitlich, komplett ler auszugehen. Auf den letzten Metern schob sich der Brite auf der Innenbahn zwar noch weiter nach vorne, doch hinter Edris (13.32,79 Min.) blieb "nur" Platz zwei (13:33,22). Bronze sicherte sich Chelimo (13:33,30).