01:01 min | 06.08.2017 | Das Erste Oeser: WM-Silber sechs Jahre später Ex-Siebenkämpferin Jennifer Oeser hat sechs Jahre nach der WM 2011 in Daegu ihre verdiente Silbermedaille bekommen. Die nachträgliche Siegerehrung in London im Video.

Interview

Oeser: "Sie kann es bei mir im Garten abarbeiten"

Siebenkämpferin Jennifer Oeser hat bei der WM in London ihre Silbermedaille der Weltmeisterschaften 2011 erhalten. Die 33-Jährige wurde im Olympiastadion gemeinsam mit der Britin Jessica Ennis-Hill geehrt, die ursprünglich Rang zwei belegt hatte. Die Russin Tatjana Tschernowa, die in Daegu zunächst den Titel geholt hatte, war bei Nachtests des Blutdopings überführt und disqualifiziert worden. Sportschau.de hat die zweimalige Vize-Weltmeisterin (2009 und 2011) und EM-Dritte von 2010 im Anschluss getroffen.

Jennifer Oeser, Silber mit sechs Jahren Verspätung, wie hat sich die Siegerehrung angefühlt?

Oeser: Es war atemberaubend bei dieser Kulisse. Aber es ist schon komisch, eine Siegerehrung erleben zu dürfen, ohne direkt vorher Sport getrieben zu haben. Es war aber schön und gerade jetzt zum Karriereende nochmal das I-Tüpfelchen. Es war im Vorfeld klar, dass das Stadion bei Jessica Ennis toben wird, aber ich denke, dass die Zuschauer auch die nachträglichen Medaillenvergaben honorieren. Auch wenn es nicht meine Nationalhymne war, haben mir die Knie geschlackert.

Empfinden Sie eine gewisse Genugtuung?

Oeser: Ich bin froh, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen hat. Ihr wurde der Titel aberkannt, sie ist jetzt international als Dopingsünderin abgestempelt. Ich weiß nicht, ob sie ihre Medaille abgegeben hat, wir haben jetzt Ersatzmedaillen bekommen. Aber was weh tut ist ja eigentlich das Geld zurückzuzahlen, was sie damit verdient hat. Davon ist bislang noch keine Rede, das wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt.

Sie haben 2011 als ursprünglich Drittplatzierte schon einmal die Siegerehrung erlebt. Das entgeht vielen, die vorher nicht auf dem Podest waren. Ist das ein Unterschied?

Oeser: Ich war in der besten Lage, weil ich von drei auf zwei gerückt bin. Ich stand damals auf dem Podium, ich hatte meine Ehrenrunde, ich habe mich gefreut, ich habe alles mitbekommen und erleben dürfen, was dazugehört, auch im Nachhinein; Sportlerbälle und Champion des Jahres und so weiter. Ich denke, wenn ich von vier auf drei gegangen wäre, dann würde es in mir ganz anders brodeln. So aber kann ich das relativ entspannt sehen.

Wie groß ist jetzt der gefühlte Unterschied zwischen Silber und Bronze?

Jennifer Oeser (l.) und Jessica Ennis-Hill.

Oeser: Für mich ist das kein großer Unterschied. Ich bin damals in den zweiten Tag gegangen, da schien ich keine Chance mehr zu haben. Nach dem Speerwurf war ich dann plötzlich auf Medaillenkurs. Deshalb war nicht der Anspruch, dass ich unbedingt wieder Silber gewinnen will, sondern ich habe mich riesig über Bronze gefreut. Zweimal Vize-Weltmeisterin hört sich natürlich noch einen Tick besser an (lacht), es löst jetzt aber bei mir nicht mehr Riesenglücksgefühle aus. Hätte ich die Medaille damals verpasst, würde es in mir natürlich ganz anders aussehen.

Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie Vize-Weltmeisterin 2011 sind?

Oeser: Mein Trainer hat es im Videotext gelesen. Ich weiß noch, es war letztes Jahr im November an meinem Geburtstag, da saßen wir in einer Runde. Ich habe mich gefreut, wir haben dann auch nochmal angestoßen und ich habe gesagt, 'mal sehen, was jetzt kommt'. Aber da kam nie was. Dann habe ich nachgehakt, aber noch vor ein paar Wochen hieß es, es sei beim CAS (Internationaler Sportgerichtshof, d.Red.) noch nicht durch. Ich weiß, dass sich der Trainer von Jessica Ennis sehr dafür eingesetzt hat und ich denke, ohne ihn wäre das auch noch nicht passiert. Offiziell habe ich es dann erst letzte Woche erfahren, als ich nach London eingeladen wurde.

Es haben sich sehr viele bei mir gemeldet, Melanie Seeger, Betty Heidler, der auch noch von London die Olympia-Medaille fehlt. Das muss man eben auch mal aufzeigen: Es gibt immer die Schlagzeilen, da rücken welche nach, aber es passiert nichts. Weder eine Prämie, noch eine Medaille, also dann können wir es auch lassen. Entweder machen wir's dann richtig oder gar nicht. Und das ist jetzt hoffentlich der Anfang.

Der Weltverband IAAF hat mit der Sperre der Russen ein Exempel statuiert, 19 sind als neutrale Athleten dabei. Sie haben diese nachträgliche Siegerehrung bekommen, Justin Gatlin als zweimal überführter Dopingsünder wurde massiv ausgebuht - haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema Doping mehr in den Fokus rückt?

Oeser: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe aber, dass es nicht einfach nur so ein mediales Ding ist. Dass sie sagen, wir machen, wir machen, aber so richtig passiert am Ende doch nichts. Wenn Athleten nachweisen, dass sie kontrolliert werden, dass sie wollen, wenn sie zeigen, wir passen uns dem internationalen Anti-Dopingsystem an, dann sollte ihnen auch wieder die Möglichkeit gegeben werden, zu starten.

Es muss aber eben auch in letzter Konsequenz eine richtige Strafe für die Dopingsünder geben. Und das ist nun mal, das viele Geld, das man damit verdienen kann, wieder zurückzuzahlen. Das schreckt ab. Zu sagen, pack' deine Medaille in die Post und schick sie nach acht Jahren zurück, das schreckt nicht ab. Von daher wird ein Schritt gemacht, aber der zweite fehlt im Moment noch. Bei Justin Gatlin hat sich gezeigt, keiner will ihn sehen, keiner will ihn gewinnen sehen. Er ist zweimal erwischt worden, er hat bewusst gedopt, warum darf er überhaupt jemals wieder starten? Warum wird er nicht lebenslang gesperrt?

Wer einmal erwischt wird, sollte also raus sein?

Oeser: Dieses Thema ist schwierig, denn es gibt auch unheimlich viele Fallen. Man hat eben auch ganz schnell eine positive Dopingprobe, wenn man den falschen Hustensaft nimmt, der bei Mama noch im Schrank war aus Kindertagen. Da gilt es auch Unterschiede zu machen. Aber in seinem Fall ist es bewusstes Doping gewesen. Wir reden hier über Testosteron, Epo und so weiter. Es gibt Experten, die das unterscheiden können. Irgendwo hört die Phantasie eben auch auf.

Sie müssten ja nachträglich noch eine Prämie bekommen. Wissen Sie schon, wofür Sie das Geld ausgeben?

Mit Kampfgeist zur Medaille: Jennifer Oeser in Daegu.

Oeser: Bisher weiß ich noch nichts von einer Prämie, und Jessica Ennis auch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir nichts bekommen. Ich werde nochmal nachhaken, aber davon ist offiziell nicht die Rede. Allerdings ist es ja jetzt offiziell anerkannt und auch juristisch habe ich schon viel Zuspruch bekommen, dass da was machbar ist. Es wären schon zwei, drei Urlaube drin von der Summe...

Was passiert mit Ihrer Bronzemedaille?

Oeser: Die habe ich noch. Wir haben jetzt symbolisch eine Ersatzmedaille bekommen, das ist auch okay. Das Original ist um einiges schöner. Jetzt habe ich eine silberne und eine bronzene, ich denke, dass ich eine von beiden meinem damaligen Trainer Karl-Heinz Düe geben werde.

Wenn Sie Tatjana Tschernowa noch einmal träfen, was würden Sie ihr sagen?

Oeser: Dass sie gerne vorbeikommen und die Euros bei mir im Garten abarbeiten kann - oder mir einen Urlaub buchen. Das Geld ist ja eine Sache. Viel schlimmer finde ich aber, dass so viele Frauen im Bewusstsein dopen, später auch Kinder bekommen zu wollen. Tschernowa ist 2013 in Moskau (WM im Sommer, d.Red.) aus dem Verkehr gezogen worden, weil ihre Blutwerte nicht gestimmt haben. Im Herbst war sie schwanger. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da geht es nicht nur um ihre Gesundheit, sie setzt damit auch die Gesundheit des Kindes aufs Spiel. Uns zu täuschen ist eine Sache - aber bewusst das Kindeswohl zu gefährden, das finde ich verachtenswert. Das würde ich ihr auch noch sagen.

Sie haben Ihre Karriere im Juni beendet. Kommt Wehmut auf?

Oeser: Nein, und das beruhigt mich auch. Ich musste meine Karriere ja auch nicht wegen einer Verletzung beenden, sondern der Entschluss ist über Wochen in mir gereift. Es war die richtige Entscheidung.

00:52 min | 25.06.2017 | Autor/in: Tim Tonder Oeser: "Ich bin einfach müde" Jennifer Oeser hat ihre Siebenkampf-Karriere beendet. In Ratingen verkündete die Athletin aus Brunsbüttel ihre Entscheidung.

Das Interview führte Bettina Lenner, sportschau.de