00:45 min | 06.08.2017 | Das Erste Ryzih fliegt knapp an Bronze vorbei Stabhochspringerin Lisa Ryzih hat im Finale der WM in London lange Hoffnung auf Bronze gehabt. Am Ende reichte es mit guten 4,65 m für den fünften Rang.

Stabhochsprung

Platz fünf ist bestes WM-Ergebnis für Ryzih

Lisa Ryzih hat ihre Außenseiterchance auf eine WM-Medaille im Stabhochspringen am Sonntagabend (06.08.17) nicht genutzt. Im Finale sprang aber dennoch das beste Ergebnis ihrer Karriere heraus: Platz fünf.

Für die deutsche Stabhochsprung-Meisterin Lisa Ryzih verlief auch das dritte WM-Finale ihrer Karriere nicht wie gewünscht: Im Messen der zwölf besten Springerinnen in London übersprang die 28-Jährige aus Ludwigshafen 4,65 m, scheiterte dann aber dreimal an 5,75 m. Diese Höhe wäre ihre persönliche Bestleistung gewesen, die seit Mitte Juli bei 4,73 m steht.

Dumm gelaufen für Ryzih: Auch die beiden Bronzemedaillengewinnerinnen Robeilys Peinado aus Venezuela und die entthronte Titelverteidigerin Kubanerin Yarisley Silva übersprangen bei wechselnden Windbedingungen nur 5,65 m, hatten aber weniger Fehlversuche zu verzeichnen. Vor zwei Jahren in Peking war Ryzih Zwölfte geworden, 2013 in Moskau hatte sie als bislang beste WM-Leistung Platz acht erreicht.

Stefanidi siegt ganz souverän

Neue Stabhochsprung-Weltmeisterin ist die in diesem Sommer noch ungeschlagene Ekaterini Stefanidi aus Griechenland. Die Weltjahresbeste wehrte im entscheidenden Moment mit im ersten Versuch übersprungenen 4,82 m den Angriff von Sandi Morris aus den USA ab. Die 25 Jahre alte Weltjahreszweite schaffte die 4,82 m nicht im ersten Versuch, scheiterte danach zweimal an 4,89 m. Stefanidi ließ, als ihr WM-Gold schon sicher war, noch 4,91 m auflegen und schaffte diese Höhe im ersten Versuch - Weltjahresbestleistung!

Ryzih hatte als einzige aus einem DLV-Trio das Finale erreicht; die deutsche Rekordhalterin Silke Spiegelburg aus Leverkusen und die Potsdamer WM-Debütantin Friedelinde Petershofen waren in der Qualifikation ausgeschieden. Dort kam völlig überraschend auch für Mitfavoritin Jennifer Suhr, die Dritte in der Weltjahresbestenliste und Olympia-Siebte von Rio, das Aus. Die erfahrene 35-Jährige stieg erst bei 4,55 in den Quali-Wettkampf ein, scheiterte an dieser Höhe aber dreimal.