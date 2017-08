Dreisprung

Platz fünf optimale Ausbeute für Gierisch

Kristin Gierisch hat im Dreisprung-Finale den Satz aufs WM-Podest klar verfehlt, sie darf aber dennoch mit dem Erreichten zufrieden sein. Gold ging nach einem spannenden Wettkampf nach Venezuela.

Für Kristin Gierisch bleibt die Medaille bei einer großen internationalen Meisterschaft weiter unerreicht: Im WM-Finale in London wurde die 26-Jährige vom LAC Chemnitz am Montag (07.08.17) am Ende eines konstanten Wettkampfs mit 14,33 m Fünfte - ihr bislang bestes Ergebnis bei einer internationalen Meisterschaft. Für die Bronzemedaille hätte sie ihre Bestleistung (14,40) deutlich übertreffen müssen. Insgesamt hatten sich zwölf Springerinnen für die Medaillen-Entscheidung qualifiziert. Gierisch war bei der WM 2015 in Peking sowie der EM im vergangenen Jahr in Amsterdam jeweils Achte geworden, die Olympischen Spiele hatte sie auf Rang elf beendet.

Rojas entthront Ibargüen

Caterine Ibargüen musste sich dieses Mal mit Silber zufrieden geben.

Jubeln durfte nach insgesamt sechs Durchgängen die Weltjahresbeste Yulimar Rojas aus Venezuela. In einem hochklassigen Wettbewerb setzte sie sich ganz knapp gegen die 33 Jahre alte Titelverteidigerin Caterine Ibargüen aus Kolumbien durch. Rojas sprang im fünften Versuch 14,91 m, Ibargüen sprang in ihrem besten Versuch winzige zwei Zentimeter kürzer (14,89). Die Bronzemedaille sicherte sich Olga Rypakowa aus Kasachstan (14,77 m).

Die 25-jährige Neele Eckhardt von der LG Göttingen kam bei ihrem WM-Debüt im Finale nicht an ihre Bestleistung (14,35) heran. 13,97 m bedeuteten am Ende des Finales Platz zwölf für sie.