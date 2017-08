00:56 min | 11.08.2017 | Das Erste Hochsprung: Przybylko und Onnen im Höhenflug Die Hochspringer Mateusz Przybylko und Eike Onnen haben sich in der Quali gut präsentiert. Przybylko übersprang 2,32 m, Onnen 2,29 m - beide stehen im WM-Finale.

Hochsprung

Przybylko und Onnen fliegen ins Finale

Erstmals seit 30 Jahren stehen wieder zwei Deutsche im WM-Finale der Hochspringer: Mateusz Przybylko hat in der Quali Lust auf mehr gemacht, und auch Eike Onnen peilt den Endkampf an.

Ergebnisse Leichtathletik, Hochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. Q GER Mateusz Przybylko 1. Q ANA Danil Lysenko 3. q SYR Madschd Eddin Ghasal 4. ITA Gianmarco Tamberi 4. UKR Andrej Porzenko Alle Platzierungen

Mit übersprungenen 2,35 m im Juni in Bottrop hatte sich Mateusz Przybylko auf Rang zwei der Weltjahresbestenliste katapultiert - und zugleich hohe Erwartungen für die WM in London geweckt. In der Qualifikation der Hochspringer am Freitag (11.08.17) hielt der 25-Jährige dem Druck Stand: Der Leverkusener leistete sich bei seinen fünf übersprungenen Höhen zwar insgesamt drei Fehlversuche, der letzte Sprung ging allerdings über 2,31 m und brachte Przybylko damit direkt ins Finale. Insgesamt war der gebürtige Bielefelder zusammen mit dem Bulgaren Tihomir Ivanov Viertbester und unterstrich damit seine Medaillenambitionen.

"Ich bin richtig froh, dass es geklappt hat. Mal schauen, was im Finale passiert", sagte Przybylko: "Ich möchte die Großen ärgern. Wenn der Körper mitspielt, kann ich mit einer Medaille liebäugeln." Allerdings wurde auch Mutaz Essa Barshim seiner großen Favoritenrolle gerecht: Der Katarer überwand die 2,22, die 2,26, die 2,29 und auch die 2,31 m jeweils im ersten Versuch.

Onnen als Zehntbester weiter

Ergebnisse Leichtathletik, Hochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. Q QAT Mutaz Essa Barshim 2. Q UKR Bohdan Bondarenko 3. Q BUL Tihomir Iwanow 4. Q GBR Robert Grabarz 5. q USA Bryan McBride 7. q GER Eike Onnen Alle Platzierungen

Mit ein bisschen Zittern kam auch Eike Onnen weiter und sorgte dafür, dass erstmals seit 30 Jahren wieder zwei deutsche Hochspringer in einem WM-Finale am Sonntag (13.08.17/20 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) dabei sind. 1987 in Rom belegte Dietmar Mögenburg mit 2,35 m Rang vier, Carlo Thränhardt wurde mit 2,29 m Achter. Onnen riss in der Quali dreimal bei 2,31 m. Der 35-jährige Hannoveraner hatte jedoch die 2,26 und die 2,29 im ersten Versuch genommen - und das reichte am Ende zu Gesamtrang zehn der beiden Gruppen. Die Saisonbestleistung des deutschen Vizemeisters (hinter Przybylko) liegt bei 2,30 m.