02:14 min | 11.08.2017 | Das Erste Weitsprung: Salman-Rath unterliegt Spezialistinnen Claudia Salman-Rath, WM-Achte im Siebenkampf, hat das Weitsprung-Finale in London auf dem zehnten Rang beendet. Die Frankfurterin sprang 6,54 m weit.

Weitsprung

Salman-Rath Zehnte bei Reese-Triumph

Bei der Medaillenvergabe war Claudia Salman-Rath zum Zuschauen verdammt. Die deutsche Weitsprungmeisterin verpasste beim Sieg der US-Amerikanerin Brittney Reese knapp den Endkampf.

Ergebnisse Leichtathletik, Weitsprung, Frauen, Finale Gold USA Brittney Reese Silber ANA Darja Klischina Bronze USA Tianna Bartoletta 4. SRB Ivana Spanovic 5. GBR Lorraine Ugen 10. GER Claudia Salman-Rath Alle Platzierungen

Aus den angepeilten sechs Versuchen ist nichts geworden: Claudia Salman-Rath verpasste den Endkampf der besten Acht Weitspringerinnen um zwei Zentimeter. Mit 6,54 m in ihrem letzten Versuch belegte die deutsche Meisterin am Ende den zehnten Platz. Blessing Okagbare-Ighoteguonor aus Nigeria kam als Achte der ersten drei Sprünge auf 6,55 m, die neuntplatzierte Lauma Griva aus Lettland wie Salman-Rath auf 6,54 m. Beide hatten allerdings einen besseren zweiten Sprung, der bei Weitengleichheit über die Platzierung entscheidet. "Man kann es nicht ändern", sagte die 31-Jährige in der Sportschau. "Ich bin einfach nicht in den Wettkampf gekommen." Mit der Medaillenvergabe hatte am Ende keine der Drei zu tun. WM-Gold ging nach 2009, 2011, und 2013 zum vierten Mal an Brittney Reese aus den USA, die sich mit 7,02 m knapp vor Darya Klishina (7,00), die für die neutralen Athleten am Start war, und ihrer Landsfrau Tianna Bartoletta (6,97) durch.

"Siebenkampf steckte ihr in den Beinen"

"Sie hat sich sehr gut verkauft, aber der Siebenkampf hat einfach in den Beinen gesteckt", meinte Salman-Raths Trainer Ulrich Knapp. Die Athletin von der LG Eintracht Frankfurt hatte am Samstag und Sonntag (05./06.08.17) im Mehrkampf der Frauen Platz acht belegt. Die Belastung schmälerte natürlich Salman-Raths Chancen in ihrer Spezial-Disziplin. "Sonst wäre vielleicht eine Platzierung von sechs bis acht möglich gewesen. Aber sie wollte beides machen", erklärte der Coach. Und sie wollte es auch selbst "nicht auf den Siebenkampf schieben". Ihre Saisonbestleistung von 6,86 m blieb in weiter Ferne.

Wester schon im Vorkampf raus

Ergebnisse Leichtathletik, Weitsprung, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. q GBR Lorraine Ugen 2. q NGR Blessing Okagbare-Ighoteguonor 3. q USA Brittney Reese 4. q AUS Brooke Stratton 5. q BRA Eliane Martins 10. GER Alexandra Wester Alle Platzierungen

In der Qualifikation hatte Salman-Rath es noch im letzten Versuch geschafft - mit 6,52 m löste sie das Finalticket. "Das war meine Mehrkampf-Erfahrung. Ich wusste, dass ich es drauf habe. Hop oder top", schilderte die 31-Jährige. Ihre Teamkollegin Alexandra Wester hatte derweil bei strömendem Regen schon die Segel streichen müssen. 6,70 m waren gefordert gewesen, das schaffte keine. Mit 6,27 m verfehlte die Athletin vom ASV Köln aber auch ein Weiterkommen über die Weitenregelung (6,46). "Ich will keine Ausreden suchen. Das war mein schlechtester Wettkampf in dieser Saison. Es kommt mir vor wie ein Fluch, aber damit muss ich leben", sagte Wester.