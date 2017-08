Weitsprung

Salman-Rath springt nervenstark ins Finale

Das WM-Weitsprungfinale der Frauen in London findet am Freitag (11.08.17) mit deutscher Beteiligung statt: Claudia Salman-Rath bewies in der Qualifikation Nervenstärke. DLV-Teamkollegin Alexandra Wester kam dagegen nicht weiter.

Bei strömendem Regen hatten die insgesamt 30 Teilnehmerinnen in den beiden Qualifikationsgruppen am Mittwochabend (09.08.17) extrem schwierige Bedingungen auf der nassen Anlaufbahn: 6,70 m waren im Olympiastadion gefordert, um sicher ins Finale einzuziehen. Das aber schaffte keine einzige der Springerinnen. So galt es, sich über die Weitenregelung unter den besten Zwölf im Ranking einzusortieren. Alexandra Wester vom ASV Köln war davon an diesem Abend weit entfernt: Mit 6,27 m blieb sie deutlich unter ihrer Bestweite (6,79 m). 6,46 m hätten für Rang zwölf und den damit verbundenen Einzug ins Finale gereicht. "Ich will keine Ausreden suchen. Das war mein schlechtester Wettkampf in dieser Saison. Es kommt mir vor wie ein Fluch, aber damit muss ich leben", sagte Wester in der Sportschau.

"Ich wusste, dass ich es drauf hatte"

Die deutsche Meisterin Claudia Salman-Rath von der LG Eintracht Frankfurt drohte nach den ersten beiden Versuchen ebenfalls das Aus: Nach einem ungültigen Sprung und einem Satz auf 6,42 m lag sie nicht unter den besten Zwölf - es kam also auf den dritten und letzten Versuch an. Und hier bewies die Allrounderin Nervenstärke: Mit vollem Risiko im Anlauf und beim Absprung katapultierte sich Salman-Rath auf 6,52 m. "Das war meine Mehrkampf-Erfahrung. Ich wusste, dass ich es drauf habe. Hop oder top", schilderte die 31-Jährige im Ersten die entscheidende Phase. In der Endabrechnung der Qualifikation bedeutete ihre Leistung sogar Platz sechs. Die Frankfurterin hatte am ersten WM-Wochenende in London bereits am Siebenkampf teilgenommen und dort Platz acht belegt.

Die Russin Darja Klischina aus dem Team der neutralen Athleten kam als Beste auf 6,66 m, Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Tianna Bartoletta aus den USA sprang mit 6,64 m auf Rang zwei. Auch die Weltjahresbeste Brittney Reese aus den USA (6,50 m) und Hallen-Europameisterin Ivana Spanovic aus Serbien (6,62 m) kamen weiter. Für das Finale am Freitag formulierte Salman-Rath eine "kleine Kampfansage": "Ich würde gerne sechs Versuche haben" - ihr Ziel ist also der Endkampf um die Medaillen. Mit einer Saisonbestleistung von 6,86 m belegt sie in der Weltrangliste 2017 den fünften Platz.