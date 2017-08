01:16 min | 06.08.2017 | Das Erste Weitsprung: Thiam zieht an Schäfer vorbei Siebenkämpferin Carolin Schäfer sprang 6,20 m und büßte wichtige Punkte auf die Belgierin Nafissatou Thiam ein. Claudia Salman-Rath überzeugte als Drittbeste des Weitsprungs.

Siebenkampf

Schäfer nach Weitsprung weiter auf Medaillenkurs

Führungswechsel im Siebenkampf: Die stark auftrumpfende Goldfavoritin Nafissatou Thiam aus Belgien verdrängte Carolin Schäfer im Weitsprung auf Platz zwei. Claudia Salman-Rath ist jetzt Achte.

Der WM-Siebenkampf im Londoner Olympiastadion entwickelt sich zu einem echten Krimi. Nach der fünften Disziplin, dem Weitsprung, liegt nun wieder die Olympiasiegerin und Weltjahresbeste Nafissatou Thiam aus Belgien vorne: Durch einen starken dritten Versuch auf 6,57 m verdrängte sie mit nun 5.044 Punkten die DLV-Medaillenhoffnung Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt (4.948) nicht nur auf Rang zwei, sondern hat nun fast 100 Punkte Vorsprung.

Die 25 Jahre alte Schäfer hatte nach eigenen Worten den "grandiosen ersten Tag wunschlos glücklich" als Erstplatzierte beendet, kam beim Weitsprung mit 6,20 m aber nicht in den Bereich ihrer Bestleistung. "Das ist nicht das Traumergebnis, aber auch kein Beinbruch", sagte ihr Trainer Jürgen Sammert im ZDF. Dritte in der Gesamtwertung ist nun die Britin Katarina Johnson-Thompson (4.865). Amsterdam-Europameisterin Anouk Vetter aus den Niederlanden ist Fünfte (4.781) hinter der überraschend stark auftrumpfenden Kubanerin Yorgelis Rodriguez (4.826).

Thiam geht als Favoritin ins Speerwerfen

Keine Konkurrentin sprang weiter als Nafissatou Thiam.

Im Speerwerfen (ab 12.45 im Livestream auf sportschau.de) gilt Thiam als klare Favoritin, sie hat in ihrer Karriere bereits fast zehn Meter weiter geworfen als Schäfer. Auch unter den Konkurrentinnen, die in der Gesamtwertung im Moment hinter der Frankfurterin liegen, sind einige gute Speerwerferinnen dabei. Für Spannung im Kampf um die Medaillen ist also weiter gesorgt. Die endgültige Entscheidung wird im abschließenden 800-m-Lauf (21.40 Uhr) fallen.

Salman-Rath kann auf den 800-m-Lauf hoffen

Dort kann auch die zweite deutsche Starterin, Claudia Salman-Rath von der LG Eintracht Frankfurt, voraussichtlich noch einmal auftrumpfen. Mit einem guten Sprung auf 6,55 m schob sich die 31-Jährige in der Gesamtwertung (4.678) von Rang 13 auf Platz acht vor. Beim Meeting in Götzis Ende Mai hatten sowohl Thiam (7.013) als auch Schäfer (6.836) und Salman-Rath (6.580) persönliche Bestleistungen aufgestellt.

Bestleistungen im Vergleich Nafissatou Thiam Carolin Schäfer Claudia Salman-Rath Speerwurf 59,32 m 50,73 m 43,65 m 800 m 2:15,24 Min. 2:14,10 Min. 2:05,54 Min. Gesamtwertung 7.013 Punkte 6.836 Punkte 6.580 Punkte