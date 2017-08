01:54 min | 11.08.2017 | Das Erste 200 m: Schippers hält die Konkurrenz in Schach Europameisterin Dafne Schippers hat bei der WM in London die ersehnte Goldmedaille über 200 m gewonnen. Silber ging an Marie-Josée Ta Lou, Bronze holte Shaunae Miller-Uibo. Der Lauf im Video.

200 m

Schippers sichert sich erneut WM-Gold

Europarekordlerin Dafne Schippers hat wie schon 2015 den WM-Titel über 200 m gewonnen. Die Niederländerin verwies Marie-Josee Ta Lou und Shaunae Miller-Uibo auf die Plätze.

Ergebnisse Leichtathletik, 200 m, Frauen, Finale Gold NED Dafne Schippers Silber CIV Marie-Josee Ta Lou Bronze BAH Shaunae Miller-Uibo 4. GBR Dina Asher-Smith 5. USA Deajah Stevens Alle Platzierungen

An Dafne Schippers hat erneut kein Weg vorbeigeführt: Die Niederländerin sicherte sich wie schon 2015 auch am Freitagabend (11.08.17) in London WM-Gold über die 200 m. In 22,05 Sekunden lief die 25-Jährige der Konkurrenz in Saisonbestleistung davon. Die Ivorerin Marie-Josée Ta Lou stampfte in 22,08 Sekunden einen Landesrekord auf die Bahn und blieb so noch vor Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas. Anders als über 400 m, in denen Miller-Uibo wegen eines Krampfes die schon sicher scheinende Goldmedaille verpasste und am Ende leer ausging, holte die 23-Jährige in einem starken Schlussspurt Bronze. Auch über die 100 m hatte Ta Lou bereits Silber gewonnen - vor Schippers.

Haase: "In der Staffel machen wir es besser"

Ergebnisse Leichtathletik, 200 m, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q NED Dafne Schippers 2. Q USA Deajah Stevens 3. BUL Iwet Lalowa-Collio 4. GER Rebekka Haase 5. JAM Sashalee Forbes Alle Platzierungen

Rebekka Haase vom LV 90 Erzgebirge, die einzige Deutsche im Starterfeld, war im Halbfinale in 23,03 Sekunden unter ihren Möglichkeiten geblieben und als Gesamtzwölfte ausgeschieden. In der Endabrechnung fehlten der deutschen Meisterin der Jahre 2014 und 2015 zum Finale 18 Hundertstelsekunden. Als bisher letzte deutsche Sprinterin hatte Andrea Philipp 1999 ein WM-Finale über 200 m erreicht, in Sevilla gewann sie damals sogar Bronze.

Nach ihrem Halbfinale lenkte die 24-jährige Haase ihre Konzentration schnell auf den Start mit der 4x100-m-Staffel am Samstag (12.08.17/11.44 Uhr): "Dort machen wir es besser." Eigentlich hätten auch die DLV-Sprinterinnen Laura Müller und Lisa Mayer über 200 m an den Start gehen sollen, sie sagten jedoch die Vorlauf-Teilnahme Anfang der Woche ab. Ihr Einsatz in der Staffel ist aber nach Aussage von Haase nicht gefährdet.