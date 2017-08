Sicherheit in London: Bangemachen gilt nicht!

von Bettina Lenner und Thomas Spickhofen

Fünf Jahre nach den Olympischen Sommerspielen kehren die Leichtathleten heute in den Londoner Queen Elizabeth Park zurück. Wie gehen Organisatoren und Aktive mit der angespannten Sicherheitslage und der Angst vor Terror in Großbritannien nach mehreren Anschlägen um?

Wenn Leichtathleten von den Olympischen Spiele 2012 in London sprechen, geraten sie ins Schwärmen. Fachkundiges, begeistertes Publikum und ein schon vormittags voll besetztes Stadion - ideale Bedingungen für Top-Leistungen und ein stimmungsvolles Sportfest. Für die WM-Wettkämpfe an zehn Tagen in 48 Disziplinen sind rund 700.000 Tickets verkauft worden, mehr als für jeden der seit 1983 ausgetragenen Welt-Titelkämpfe zuvor. "Es wird wieder eine große Feier werden", ist Stabhochspringer Raphael Holzdeppe überzeugt, der fünf Jahre nach seinem Bronze-Erfolg bei den Sommerspielen auch bei der WM erneut eine Medaille anpeilt. Auch Speer-Olympiasieger Thomas Röhler ist voller Vorfreude: "Wir fahren dort mit einem Supergefühl hin, weil es das Land schlechthin ist von den Fans her. Sie verstehen die Leichtathletik von vorne bis hinten. Wir sind uns sicher, dass die Atmosphäre einfach genial wird."

Die Vorfreude überwiegt

Bei der WM werden mehr als 2.000 Sportler aus rund 200 Ländern an den Start gehen. Die Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt der Leichtathleten an bewährter Stelle überwiegt. Dennoch ist bei vielen auch ein mulmiges Gefühl dabei. Denn die britische Hauptstadt wurde in diesem Jahr schon mehrfach vom Terror getroffen. Im März fuhr ein Angreifer auf der Westminster-Brücke in eine Menschengruppe, anschließend erstach er einen Polizisten. Sechs Menschen starben, darunter der Täter, der schließlich von Sicherheitskräften erschossen wurde. Bei einem ähnlichen Anschlag im Juni kamen acht Menschen ums Leben, als drei Angreifer auf der London Bridge einen Kleintransporter in eine Gruppe von Fußgängern steuerten. Danach attackierten sie auf dem beliebten Borough Market mehrere Menschen mit Messern, bevor sie ebenfalls erschossen wurden. In allen Fällen reklamierte die Terrororganisation "IS" die Attacken für sich. Insgesamt wurden seit März dieses Jahres 36 Menschen bei mehreren Anschlägen in Großbritannien getötet. Mehr als 100 wurden zum Teil schwer verletzt. Es gilt weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe.

Coe: "Machen so etwas extrem gut"

"Man kriegt das natürlich mit. Ich verfolge das aber vielleicht auch privat ein bisschen mehr, weil ich Verwandtschaft in der Nähe von London habe, von daher habe ich gemischte Gefühle", sagte Silke Spiegelburg, deutsche Rekordhalterin im Stabhochsprung, der ARD: "Aber die Briten werden alles daran setzen, dass wir sichere Weltmeisterschaften haben. Es wird alles gut laufen." Auch Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, hat trotz der weiter angespannten Sicherheitslage im Land keine Bedenken. "Alles Menschenmögliche wird gemacht. Es gibt vermutlich kein anderes Land, in dem ich für eine große Veranstaltung lieber wäre als im Vereinigten Königreich. Wir machen so etwas extrem gut", sagte der frühere Mittelstreckenläufer, der in London lebt und Organisationschef der Olympischen Sommerspiele 2012 war: "Ich glaube nicht, dass es eine andere Atmosphäre ist im Stadion, denn ich habe auch keine Veränderung der Atmosphäre bei den Londonern selbst festgestellt."

Prokop sieht keinen Anlass zur Sorge

Natürlich müsse man für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen, so Coe. Aber das sei sehr vom Verstand geleitet, es werde ständig fortgeschrieben und die Pläne umfassten auch mehrere Stufen. Die Maßnahmen an den Unterkünften der Athleten werden intensiv, aber auch diskret sein. Rund um das Olympiastadion, das nach seinem Umbau noch 60.000 Zuschauer fasst, gibt es wie seit vielen Jahren bei Sport-Großveranstaltungen ein Schleusensystem mit Kontrollen ähnlich wie an Flughäfen. "Wir haben das Problem der Anschläge weltweit. Ich gehe davon aus, dass die britische Polizei die notwendige Sicherheit herstellen wird. Ich sehe keinen Anlass zur Sorge", beruhigt DLV-Präsident Clemens Prokop: "Grundsätzlich wollen wir uns von Terroristen das Heft des Handelns nicht aus der Hand und die völkerverbindende Wirkung so einer WM nicht nehmen lassen, sondern selbst bestimmen."

Freimuth: "Nicht verkriechen"

Bangemachen gilt auch für die Aktiven nicht. "Das schwebt auch jeden Tag über mir, wenn ich in Berlin bin mit. Ich finde, man darf davor keine Angst haben. Sonst erreichen die Menschen, die so etwas tun, genau das, was sie erreichen möchten. Und dagegen wehre ich mich", betonte Diskuswerferin Julia Harting. Zehnkampf-Medaillenhoffnung Rico Freimuth wünscht sich, dass die WM ein Zeichen setzt: "So eine Veranstaltung kann auch gut sein kann, um gemeinsam Kraft zu sammeln im Kampf gegen den Terrorismus. Ich denke, das wäre die richtige Aussage. Dass alle zusammenhalten und sich in einer starken Gemeinschaft zusammenfügen. Nichts wäre schlimmer, als sich zu verkriechen."