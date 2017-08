Siebenkampf

Silber! Schäfers Medaillen-Traum wird wahr

Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat endlich die erträumte internationale Medaille in der Tasche: In London sicherte sie sich am Sonntagabend (06.08.17) nach einem starken Wettkampf WM-Silber. Es war das erste Edelmetall für das DLV-Team bei den Weltmeisterschaften in der britischen Metropole. Gold ging an die Favoritin.

Als das Ziel erreicht war und das Ergebnis endlich auf der Anzeigentafel aufleuchtete, schlug Carolin Schäfer vor Freude die Hände vors Gesicht: WM-Silber hinter der Favoritin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien war perfekt! Im abschließenden 800-m-Lauf hatte die Athletin der LG Eintracht Frankfurt nichts mehr anbrennen lassen: Auf Platz zwei der Gesamtwertung ins Rennen gegangen, hielt die 25-Jährige die Konkurrenz im Kampf um Edelmetall geschickt unter Kontrolle. So konnten weder die Europameisterin Anouk Vetter aus den Niederlanden noch Yorgelis Rodriguez aus Kuba und die US-Amerikanerin Katarina Johnson-Thompson im Klassement noch an der Deutschen vorbeiziehen.

Mit 6.696 Punkten hatte Schäfer am Ende knapp 100 Zähler Rückstand auf Thiam (6.784). Die Drittplatzierte Vetter (6.636) konnte auf den zwei Stadionrunden nicht mehr mit der Deutschen mithalten. Die zweite DLV-Athletin, Claudia Salman-Rath von Eintracht Frankfurt, belegte nach einem durchwachsenen Wettbewerb mit 6.362 Punkten Platz acht.