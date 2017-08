02:52 min | 12.08.2017 | Das Erste 1500 m: DLV-Duo kämpft sich zu Silber und Bronze Rico Freimuth und Kai Kazmirek haben zum Abschluß des WM-Zehnkampfes in London Silber und Bronze gewonnen. Weltmeister wurde der Franzose Kevin Mayer.

Zehnkampf

Silber und Bronze: DLV-Duo jubelt hinter Mayer

Die Zehnkämpfer Rico Freimuth und Kai Kazmierek haben am Samstag (12.08.17) in London das beste deutsche WM-Ergebnis seit 1987 perfekt gemacht: Sie belegten die Plätze zwei und drei. Besser war nur ein Franzose mit "deutschem" Namen.

Ergebnisse Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, Zwischenstand nach 9. Disziplin 1. FRA Kevin Mayer 2. GER Rico Freimuth 3. GER Kai Kazmirek 4. EST Janek Öiglane 5. CAN Damian Warner Alle Platzierungen

Bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki 1983 standen mit Jürgen Hingsen und Siegfried Wentz zum ersten Mal zwei Deutsche auf dem Podest - sie holten Silber und Bronze. 1987 gewann Torsten Voss für die damalige DDR Gold und Wentz gewann für die Bundesrepublik Silber. 30 Jahre später haben nun Rico Freimuth vom SV Halle und Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied erneut ein dickes Ausrufezeichen für die deutsche Zehnkampf-Kunst gesetzt.

Das DLV-Duo absolvierte einen Wettkampf auf hohem Niveau. Nur einen konnten Freimuth und Kazmirek im Londoner Olympiastadion nicht gefährden: Im abschließenden 1.500-m-Lauf ließ sich der Olympia-Zweite Kevin Mayer aus Frankreich seinen WM-Triumph nicht mehr nehmen. Mit Weltjahresbestleistung von 8.768 Punkten gewann er deutlich vor Freimuth (8.564) und Kazmirek (8.488), der eine persönliche Saisonbestleistung schaffte. Der Este Janek Oiglane konnte nach seinem Topergebnis im Speerwerfen (71,73 m) nicht mehr von Platz vier (8.371) nach vorne klettern.

DLV-Duo überzeugte auf ganzer Linie

WM-Bronze! Kai Kazmirek gewann in London seine erste internationale Medaille.

Der Weltjahresbeste Freimuth (8.834) und der Olympia-Vierte Kazmirek (8.580) hatten beide in dieser Saison bereits persönliche Bestleistungen aufgestellt. Entsprechend selbstbewusst waren sie nach London gereist. Und ihre starke Form wussten sie im Olympiastadion fast durchgängig zu bestätigen. Kazmirek beispielsweise lieferte das beste Hochsprungergebnis (2,11 m) aller WM-Teilnehmer ab, Freimuth startete mit einem schnellen 100-m-Lauf (10,53 Sek.) in den Wettkampf. Lediglich im Kugelstoßen blieben beide deutlich unter ihren Möglichkeiten, Kazmirek war zudem mit seiner Hürden-Leistung nicht ganz zufrieden.

Nachfolger von Ashton Eaton

Kevin Mayer lieferte in London einen Zehnkampf wie aus einem Guss ab.

Der 25 Jahre alte Olympia-Zweite Mayer übertrumpfte mit seinen Leistungen die Konkurrenz fast nach Belieben. Bei seinem ersten Zehnkampf in diesem Jahr stellte der Franzose über 100 und 400 m sowie über 110 m Hürden persönliche Bestleistungen auf. "So stark hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Er ist der Beste", hatte Freimuth schon zur Halbzeit den Hut vor Mayer gezogen. Auch einen "Wackler" beim Stabhochsprung überstand Mayer am Ende unbeschadet. Der Franzose ist als neuer Weltmeister Nachfolger von Titelverteidiger, Olympiasieger und Weltrekordler Ashton Eaton, der nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet hat. Den Zehnkampf-Weltrekord von Eaton (9.045), den er zwischenzeitlich im Visier hatte, verfehlte Mayer am Ende aber deutlich.

Warner bleibt dieses Mal ohne Medaille

Ohne Medaille: Trey Hardee stürzte über eine Hürde.

Einige stark eingeschätzte Zehnkämpfer blieben unter ihren Möglichkeiten. So ging der WM-Zweite von Peking, Damian Warner aus Kanada, geschwächt von einer Magen-Darm-Erkrankung in den Wettbewerb. Er wurde am Ende Fünfter (8.309). Der zweifache Weltmeister Trey Hardee aus den USA schied im Verlauf des zweiten Tages ebenso aus wie der Weltjahreszweite Ilja Schkurenjow, der für das Team der neutralen Athleten startet, und der Niederländer Eelco Sintnicolaas.

Nicht mehr im Wettbewerb ist auch der 25 Jahre alte WM-Debütant Mathias Brugger vom SSV Ulm. Er musste bereits nach dem Hochsprung am ersten Tag wegen Knieproblemen aufgeben.