00:52 min | 06.08.2017 | Das Erste Speerwurf: Molitor behält die Nerven Speerwerferin Katharina Molitor hat die Qualifikation für das WM-Finale in London überzeugend gemeistert. Der deutschen Meisterin reichten 65,37 m für das Finale.

Speerwurf

Speer: Molitor ganz stark, Hussong raus

Katharina Molitor ist mit Saisonbestleistung ins Speer-Finale eingezogen. Andere taten sich schwer - so auch Kristin Hussong, die deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb und ausschied.

In der Gruppe A der Qualifikation der Speerwerferinnen taten sich die Athletinnen schwer. Selbst die Weltjahresbeste und Olympiasiegerin Sara Kolak schaffte die geforderte Quali-Weite von 63,50 m nicht. Umso überraschender waren die 65,37 m, mit denen Katharina Molitor im zweiten Versuch aufwartete - Saisonbestleistung. Dabei war die 33-Jährige in diesem Jahr noch nicht so recht in Fahrt gekommen, nur auf 62,26 m flog ihr Speer. Den nationalen Titel hatte Molitor in Erfurt trotzdem gewonnen - mit gerade einmal 61,16 m. Zum Saisonhöhepunkt haute Molitor nun aber einen raus - und zog souverän ins Finale ein. Anders als Christin Hussong: Die Saarländerin blieb deutlich unter ihren Möglichkeiten und schied trotz einer Steigerung im dritten Versuch mit 60,86 m aus.

Molitor plötzlich Medaillenkandidatin

Molitor ist hingegen auf einmal Medaillenkandidatin. Die Leverkusenerin ist eine von nur sieben Athletinnen, die die geforderte Weite warfen. Besser als Molitor waren nur die Chinesin Huihui Lyu (67,59) und die Slowenin Martina Ratej (65,64). Die tschechische Altmeisterin Barbora Spotakova kam auf 64,32 m.